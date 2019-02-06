0553 313 94 23

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:

"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur"- "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermiyoruz. Celal Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Adıyaman ilde de aday göstermiyoruz"

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP'nin yerel seçimde iş birliği yapacağı iddialarına ilişkin, "Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "demokrasi referandumu" olarak gördüğünü söyledi.

Oluç, seçim taktiklerini, "Kürt illerinde, kayyumların halk iradesini gasbettiği yerler ile kayyumların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri kazanmak, batıda ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak." olarak açıkladı.

Bu konuda çeşitli taktiksel adımlar attıklarını ifade eden Oluç, şöyle devam etti:

"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaklardır. Demokrasi güç birliğiyle, demokrasiye gönül vermiş olanlarla el ele kol kola birlikte davranacaklardır. Batıdaki temel yaklaşımımız bu olacaktır."

- "Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez"

Oluç, bir gazetecinin, "Partinin aday çıkarmadığı büyükşehir ve illerde CHP'nin adayını destekleyip destekleyemeceği" sorusuna, "Yerel demokrasi güçlerinin işaret edecekleri adaylara desteğimizi yönelteceğimizi söyledik. Bugün de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermiyoruz. Celal Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Adıyaman ilde de aday göstermiyoruz." yanıtını verdi.

Bazı adayların yargılama sürecinin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Oluç, "Yargılama süreci devam ettiği sürece hiç kimse suçlu görülemez. Her türlü yurttaşlık hakkına sahiptirler. Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez. Bu, çok açıktır." dedi.

- Adaylar

Belediyelerde "eş başkanlık" sistemini öngören HDP, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz'ı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Dilek Dobrucalı ve Mehmet Polat'ı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Şerife Yıldırım ve Musa Aydın'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Kenanoğlu'nu aday gösterdi.

Parti, Ağrı'da Yeliz Karaaslan ve Abdurrahman Doğar'ı, Bingöl'de Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ve Hatice Kavran'ı, Siirt'te Berivan Helen Işık ve Resul Kaçar'ı, Tunceli'de Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir'i, Yalova'da Semra Gönenç ve Yüksel Akın'ı aday belirledi.

HDP, aralarında Şanlıurfa, Konya ve Tunceli'nin de bulunduğu bazı illerde 21 ilçe adayını da açıkladı. İstanbul ve İzmir'in ilçeleri için belirlenecek adaylar daha sonra açıklanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
  1. aday
  2. HDP
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç uyarısı!
    1. Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç..
    2. Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününü..
    3. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    4. HDP'den Saadet Partisi'nin adayına..
    5. Ataşehir’in 30 yıllık sorunu çözüme..
    6. TkMM'den "2018 Panoraması" raporu
    7. Makedonya'nın NATO'ya katılım..
    8. Lübnan'ı artık Hizbullah mı yönetiyor?
    9. Soylu ülke genelinde eş zamanlı olarak..
    10. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:
    11. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    12. Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu
    13. Albaraka'nın ALNEO hizmetiyle POS..
    14. Değer üreten şehirler
    15. Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı:..
    16. "Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak"
    17. Fatih Terim'in acı günü
    18. Genel ve yerel yöneticilerin dikkat..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. "Dökülme devam ederse AK Parti tek..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!