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HDP Şişli’de CHP’li adayı destekleyecek

CHP Şişli Belediye Başkanı Mumammer Kekin, katıldığı toplantıda ‘Kürdistan’daki Belediyeler’ tabiri kullanan HDP’li şahısla yan yana durması tepkilere yol açtı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
HDP Şişli’de CHP’li adayı destekleyecek

CHP Şişli Belediye Başkanı Mumammer Kekin, katıldığı toplantıda ‘Kürdistan’daki Belediyeler’ tabiri kullanan HDP’li şahısla yan yana durması tepkilere yol açtı. Yapılan örtülü ittifakı kabul etmeyen CHP’li adayın, HDP’li şahısla yaptığı açıklamalar ittifak iddialarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.


CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin geçtiğimiz günlerde katıldığı toplantıda skandal sözler edildi.


Geçtiğimiz günlerde Şişli’de bir toplantıya katılan Keskin kürsüye çıktığında önce HDP Şişli örgütünden sorumlu kişinin konuşmasını yapmasını bekledi.


Konuşmasını yapan HDP İlçe sorumlusu yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’nin Şişli adayı Muammer Keskin’i destekleyeceklerini açıkladı.


HDP’li ilçe sorumlusu CHP’nin Şişli adayı Muammer Keskin’e vereceği desteği şu sözlerle açıkladı; “Son bir kaç yılda yaşadığımız seçimler zincirinin kritik bir parçası. Partimizin, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan’da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiyetarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız. Dolayısıyla Şişli’de CHP’yi dikkatinize sunuyoruz. Muammer bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır ve kendisi 2013’den beri Gezi’den bugüne halkçı belediyeciliği savundu” dedi.


HDP İlçe Başkanı’nın ardından söz alan CHP’nin Şişli adayı Muammer Keskin yapılan skandal açıklamalara sessiz kalarak HDP temsilcisine teşekkür etti.


Önemli bir siyasi eşikte olduklarını aktaran Keskin, açıklamasında “31 Mart seçimleri demokrasi güçlerini bir arada tutmak ve bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldik. Bugün, Şişli’de de gerek HDP’li dostlarımız gerek bizimle birlikte yol yürüyen bütün siyasi aktörlerle 31 Mart akşamı zaferi birlikte göreceğiz. Bu ateşe sizin de destek vermenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.


HDP ilçe sorumlusunun kendisine verdiği açık desteğe teşekkür eden Keskin’in sözleri yapılan gizli ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Keskin’in HDP’li şahsın ‘Kürdistan’dabelediyeler’ tabirine sessiz kalması ise tepkilere yol açtı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
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