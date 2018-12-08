0553 313 94 23

HDP Şırnak belediye başkan adayı 2019 HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları

HDP Siirt belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Şırnak belediye başkan adayları kim? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019, Beytuşşebap HDP ilçe belediye başkan adayları, HDP Cizre belediye başkan adayları, HDP Silopi belediye başkan adayı belli oldu mu?

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22
HDP Şırnak belediye başkan adayı 2019 HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları

HDP Siirt belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Şırnak belediye başkan adayları kim? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019, Beytuşşebap HDP ilçe belediye başkan adayları, HDP Cizre belediye başkan adayları, HDP Silopi belediye başkan adayı belli oldu mu? 

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Şırnak belediye başkan adayı Mehmet Yarka oldu. HDP Şırnak belediye başkan adayı ve Şırnak HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Şırnak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Serhat Kaldıran % 59.6

AK Parti adayı Ahmet Hamdi Yıldırım % 29.3

MHP adayı Nizar Zeyrek% 3.2

HÜDA PAR adayı Halit Tatar : 2.6 

Beytüşşebap belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 27

MHP % 2

Cizre belediye 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 81

AK Parti % 9

Hüda Par % 5

Silopi belediye 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 16

MHP % 2

Uludere belediye seçimleri 2014 sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 16

BBP % 1

İdil belediye seçimleri 2014 sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 13

Hüda Par % 2

Şırnak 24 Haziran genel seçim sonuçları

HDP: % 71.86

AK Parti: % 17.19

MHP: % 3.85

CHP: % 2.26

İYİ Parti: % 1.91 

SP: % 0.45

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22
  1. Siirt
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. HDP Şırnak belediye başkan adayı 2019
  6. HDP Şırnak ilçe belediye başan adayları
  7. HDP Şırnak belediye başkan adayları kim? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019
  8. Beytuşşebap HDP ilçe belediye başkan adayları
  9. HDP Cizre belediye başkan adayları
  10. HDP Silopi belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be."
    1. Erdoğan: "Bizim polisimizle alay..
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. HDP Hakkari ilçe belediye başkan..
    4. "Büyükşehirlerde aday çıkarmamayı..
    5. Erdoğan: "Biz bu ülkede ordumuzda..
    6. Deri kanseri pusuda bekliyor
    7. Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları
    8. "Dünya, zor sınavların çoğunda sınıfta..
    9. Futbol: TFF 3. Lig
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrağımızı..
    11. Futbol: TFF 2. Lig
    12. Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Hollanda'da "sarı yelekliler" protestosu
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu..
    16. AK Parti'de şok istifa! Toplantıda..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal..
    18. Koltuk temizliği nasıl yapılmalı?
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize..
    20. Erdoğan: "Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm..
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer