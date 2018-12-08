HDP Şırnak belediye başkan adayı 2019 HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları

HDP Siirt belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Şırnak belediye başkan adayları kim? HDP Şırnak belediye başkan adayları 2019, Beytuşşebap HDP ilçe belediye başkan adayları, HDP Cizre belediye başkan adayları, HDP Silopi belediye başkan adayı belli oldu mu?

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Şırnak belediye başkan adayı Mehmet Yarka oldu. HDP Şırnak belediye başkan adayı ve Şırnak HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Şırnak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Serhat Kaldıran % 59.6

AK Parti adayı Ahmet Hamdi Yıldırım % 29.3

MHP adayı Nizar Zeyrek% 3.2

HÜDA PAR adayı Halit Tatar : 2.6

Beytüşşebap belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 27

MHP % 2

Cizre belediye 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 81

AK Parti % 9

Hüda Par % 5

Silopi belediye 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 16

MHP % 2

Uludere belediye seçimleri 2014 sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 16

BBP % 1

İdil belediye seçimleri 2014 sonuçları

BDP % 78

AK Parti % 13

Hüda Par % 2

Şırnak 24 Haziran genel seçim sonuçları

HDP: % 71.86

AK Parti: % 17.19

MHP: % 3.85

CHP: % 2.26

İYİ Parti: % 1.91

SP: % 0.45