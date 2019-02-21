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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş:

"Meclisin bir üyesi olan Hakkari milletvekilimizin (Leyla Güven) açlık grevine karşı var olan sessizlik kesinlikle kabul edilebilme ölçülerini çoktan aşmıştır"

21 Şubat 2019 Perşembe 16:27
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş:

TBMM (AA) - HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Meclisin bir üyesi olan Hakkari milletvekilimizin (Leyla Güven) açlık grevine karşı var olan sessizlik kesinlikle kabul edilebilme ölçülerini çoktan aşmıştır." dedi.

Beştaş, partisinin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Mardin Milletvekili Ebrü Günay ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 106 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlattı.

Güven'in taleplerini anlatan Beştaş, "Meclisin bir üyesi olan Hakkari milletvekilimizin açlık grevine karşı var olan sessizlik kesinlikle kabul edilebilme ölçülerini çoktan aşmıştır." ifadesini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile avukatlarının görüşmesinin sekiz yıldır engellendiğini savunan Beştaş, konuya ilişkin üyesi oldukları TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvuruda bulunduklarını ve bugüne kadar bir yanıt alamadıklarını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çalışmalarını anlatan Beştaş, komisyona 1432 başvuru yapıldığını, bunların 831'inin cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin olduğunu ve kendisinin de 30 başvuru yaptığını kaydetti. Beştaş, Leyla Güven için de komisyona başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bu doğrudan parlamentoyla birlikte spesifik olarak İnsan Hakları Komisyonunun görevidir. Bir parlamenterin talebini hiçbir şekilde dikkate almıyor ve susuyor, yanıt vermiyor." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise Güven ile beraber bazı cezaevlerinde de açlık grevlerinin yapıldığını dile getirdi.

Bazı cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sıkıntıları anlatan Başaran, "Leyla Güven de dahil tek bir açlık grevci hayatını kaybettiğinde ya da vücutlarında geri dönüşü olmayan hasar meydana geldiğinde, iktidar bunun sorumluluğunun altından nasıl kalkacak?" dedi.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:27
  1. Ayşe Acar Başaran
  2. Komisyon
  3. Leyla Güven
  4. Meral Danış Beştaş

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