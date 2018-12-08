HDP Siirt belediye başkan adayları 2019 Siirt ilçe belediye başkanları

HDP Siirt belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ve HDP Siirt belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Siirt belediye başkan adayları kim? HDP Siirt belediye başkan adayları 2019, Eruh HDP ilçe belediye başkan adayları, HDP Silvan belediye başkan adayları, HDP Baykan belediye başkan adayı belli oldu mu?

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki HDP belediye başkan adayları kim oldu? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP Tunceli belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Siirt belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu. HDP Siirt belediye başkan adayı ve Siirt HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Siirt 2009 yerel seçim sonuçları

Siirt 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Tuncer Bakırhan % 49.4

AK Parti adayı Ali İlbaş % 42.1

BBPadayı Hayrettin Çakıcı % 4.3

HÜDA PAR adayı Mehmet Tetik 1.2

Aydınlar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50

SP % 38

BDP % 9

Baykan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 55

AK Parti % 41

Eruh 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 52

AK Parti 41

Hüda Par % 2

Kurtulan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

BDP % 43

SP % 1

Pervari 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

BDP % 30

CHP % 21

Şirvan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 52

BDP % 45

Siirt 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Selahattin Demirtaş: Yüzde 49.23

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.80

Muharrem İnce: Yüzde 5.61

Meral Akşener: Yüzde 1.42

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.84

Doğu Perinçek: Yüzde 0.10

Siirt 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 41.95

Millet İttifakı: Yüzde 4.54

HDP: Yüzde 52.11

AK Parti: Yüzde 38.57

MHP: Yüzde 3.38

CHP: Yüzde 2.08

İYİ Parti: Yüzde 1.52

SP: Yüzde 0.94

HDP Siirt Milletvekilleri

Meral Danış Beştaş

AK Parti Siirt Milletvekilleri

Osman Ören