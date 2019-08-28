0553 313 94 23

"HDP seviciliği yarışının bir sonucudur"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Muharrem İnce'den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin'e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
"HDP seviciliği yarışının bir sonucudur"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muharrem İnce'den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin'e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ terör örgütünce Kerkük'ün Dakuk bölgesine yapılan havan saldırısında hayatını kaybeden 8 Kerküklü çocuğa Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-2 harekatının kırsala yuvalanmış teröristleri bulup yok etmek ve bölgeyi tamamen terör belasından kurtarmak amacıyla yürütüldüğünü belirterek, operasyonun başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

Destici, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge tesisi konusunda ABD'ye karşı temkinli olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türk milleti, bu haliyle Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten başta Trump olmak üzere yönetim kadrosuna güvenmemektedir. Çünkü ne stratejik ortaklığın ne de müttefikliğin sonuçlarının bu olmaması gerekir. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında yer alması gerekir. Benim devletimin çıkarlarının yanında yer almıyorsun, o zaman teröre karşı ortak bir duruş ve mücadele geliştirmesi gerekir. Lakin biz bunu ABD'de bugüne kadar göremedik."

- "İdamla cezalandırılmalıdır"

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetini hatırlatan ve olayı kınayan Destici, "Eğer bir kimse, hiçbir sebeple izah edilemeyecek şekilde insanlarımızın canına kıyıyorsa, hele bu bir kadın, bir çocuk, terörle mücadele eden askerimiz veya polisimiz ise bunları katledenler mutlaka ama mutlaka idam cezası ile cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Destici, memurlar ile hükümet arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, hakem heyetinin bugün kararını açıklamasını beklediklerini, en azından ilk 6 ay için işçilere verilen yüzde 8'lik zam oranının memurlardan esirgenmemesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da okul servis ücretlerine yapılan zam oranlarına ilişkin de Destici, "Bu duruma mutlaka hükümetin el atması lazım. Keyfi ve fahiş zam uygulamalarına fırsat vermemesi lazım. Bu zamların tekrar gözden geçirilmesini ve makul bir seviyeye çekilmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "CHP'nin 'vay haline' demek gerekir"

Destici, açıklamasının ardından, aralarında Muharrem İnce'nin de bulunduğu CHP heyetinin, terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaretinin sorulması üzerine, ziyaretlerin ve sahiplenmelerin iki parti arasındaki açık işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.

CHP'yi yönetenlerin kendi kuruluş felsefelerine uygun davranmadıklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce'den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin'e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur. CHP'nin, Türkiye'de iktidar olmak ve oyunu yükseltmek için HDP'ye kendisini mahkum etmesi gibi herhalde Muharrem İnce de CHP içindeki liderlik mücadelesinde HDP'yi yanına almaya çalışmaktadır. Üstelik ulusalcı, milliyetçi diye bildiğimiz CHP içinde bir şahsiyet bile bunu yapacak seviyeye gelmiş ise CHP'nin 'vay haline' demek gerekir."




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
  1. Ahmet türk
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici
  4. muharrem ince

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan kahvaltının yerini tutamaz"
    1. "Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan..
    2. İsveç'te İslam karşıtı milletvekili..
    3. AB'nin yüzde 87'si ithal petrole bağımlı
    4. Kula’nın temsilcilerinin fikstürü..
    5. Elazığ’da bağımlılıkla mücadele..
    6. Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya..
    7. Salihli’de en güzel üzümler yarışacak
    8. Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı..
    9. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    10. FETÖ’nün Türkiye imamı yakalandı mı?..
    11. Sevda Türküsev erkek düşmanlarına..
    12. Dünyanın sivil katliamını görmezden..
    13. Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
    14. AÖL açık öğretim lisesi ders geçme..
    15. Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    16. Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde 3..
    17. Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda..
    18. TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine..
    19. Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan..
    20. İş kazasında hayatını kaybeden orman..
    21. FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı"..
    22. Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü..
    23. Alaşehir Belediyesi üreticinin alın..
    24. "TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin..
    25. Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak..
    26. Başkan Çınar, yatırımları yerinde..
    27. Rögar kapakları yol seviyesine..
    28. Van’da şüpheli çanta alarmı
    29. Edirne DKMP kaçak avcılığa geçit..
    30. Kesik parmaklarıyla su borusundan..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir