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HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin:

"TİGEM'e bağlı tarım işletmesinde yurt dışından getirilen hayvanlarda ölümcül Brusella hastalığı tespit edildi. Bölge karantina altına alınmasına rağmen Et Balık Kurumu tarafından et sevkiyatı yapıldı"

20 Haziran 2019 Perşembe 15:33
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin:

TBMM (AA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, "TİGEM'e bağlı tarım işletmesinde yurt dışından getirilen hayvanlarda ölümcül Brusella hastalığı tespit edildi. Bölge karantina altına alınmasına rağmen Et Balık Kurumu tarafından et sevkiyatı yapıldı." dedi.

Maçin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Ceylanpınar'da TİGEM'e bağlı tarım işletmesinde yurt dışından getirilen hayvanlarda Brusella hastalığı nedeniyle birçok büyükbaş hayvanın öldüğünü, kurum çalışanlarından 6 kişinin de aynı hastalığa yakalandığını öne sürdü.

Bölgenin zamanında karantina altına alınmadığını iddia eden Maçin, "TİGEM'e bağlı tarım işletmesinde yurt dışından getirilen hayvanlarda ölümcül Brusella hastalığı tespit edildi. Bölge karantina altına alınmasına rağmen Et Balık Kurumu tarafından et sevkiyatı yapıldı. Bu durum halkımızı ve bizleri tedirgin etmekte ve endişeye neden olmaktadır." diye konuştu.

Hastalıklı etlerin ordu birliklerine de gönderildiğini ve bu durumun CİMER'e şikayet konusu olduğunu savunan Maçin, vahim sonuçlar çıkmadan ilgili birimlerin soruşturma ve inceleme başlatmasını istedi.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:33
  1. brucella
  2. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin
  3. TİGEM

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