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HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na operasyon! Gözaltılar var

3 günlük açlık grevinin başlatıldığı HDP Şanlıurfa il binasına, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atılması üzerine operasyon düzenlendi.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:25
HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na operasyon! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da, cezaevinde açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek için 3 günlük açlık grevinin başlatıldığı HDP il binasına, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atılması üzerine operasyon düzenlendi.

Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, HDP üyeleri gözaltına alındı. Parti binası ve çevresinde güvenlik önlem alan polisler, gözaltına alınan şüphelileri midibüslerle emniyete götürdü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  1. HDP
  2. HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı
  3. operasyon
  4. gözaltılar var

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