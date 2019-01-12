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HDP Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
HDP Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li Kızıldamar, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kızıldamar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Kızıldamar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın, HDP il binasına 6 Aralık 2018'de düzenlenen terör operasyonu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
  1. Şanlıurfa
  2. Halkların Demokratik Partisi
  3. Aliye Kızıldamar

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