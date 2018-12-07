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HDP ön seçime hazırlanıyor

HDP, Doğu ve Güneydoğu'daki iller ve kayyumla yönetilen belediyelerin bulunduğu yerlerde ön seçimle, adaylarını belirleyecek

07 Aralık 2018 Cuma 16:32
HDP ön seçime hazırlanıyor

TBMM (AA) - HDP, Doğu ve Güneydoğu'daki iller ve kayyumla yönetilen belediyelerin bulunduğu yerlerde ön seçim yaparak, adaylarını belirleyecek.

HDP'de yerel seçimlere ilişkin çalışmalar devam ediyor. Dün gerçekleştirilen MYK toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, aday başvurularının devam etmesi nedeniyle 5 Aralık'ta sona eren başvuru süresi, parti yönetimi tarafından 12 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Toplantıda aday belirlemede uygulanacak yöntemler de ele alındı. HDP, kendi bileşenlerinden oluşan partilerle ittifak halinde seçimlere girdiği bölgelerde, bileşenleriyle görüşerek adaylarını belirleyecek. Bazı illerde ve ilçelerde HDP'nin bileşenlerinden de adaylar gösterilecek. Bunun dışında kalan Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin kazanma ihtimali gördüğü iller ve kayyumlarla belediyeleri yönetilen yerlerde ise ön seçim yapılması yöntemi benimsendi. İl teşkilatlarına ön seçim yöntemine ilişkin bilgilendirme yapılacak ve hazırlıkların başlaması istenecek. Ön seçimde çıkan isimler ise aday gösterilecek.

İllerde, parti yöneticileri, üyeler, delegeler, STK temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı bir delegasyonla sandıklar kurularak başvuru yapmış aday adayları arasından seçim yapılacak.

Büyük metropoller ile Adana, Mersin, Aydın, Muğla gibi illerde belirlenecek adaylar için siyasi partilerin ittifak görüşmelerinin sonuçlanması beklenirken, herhangi bir ittifak olmaması durumunda HDP, bu şehirlerde de hali hazırda milletvekili olan isimler ile eski milletvekillerinden adaylar çıkaracak.

Öte yandan toplantıda, yapılan saha çalışmasında belediye başkanı adayı olarak telaffuz edilen isimler de görüşüldü. İl teşkilatlarının çalışmalarında İstanbul için HDP'nin 26. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Doğan'ın ismi Genel Merkez'e iletilirken, Mersin için ise HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in ismi öne çıktı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:32
  1. HDP
  2. ittifak
  3. Yerel Seçimler

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