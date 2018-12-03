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HDP milletvekilleri, teröristin cenazesine alınmadı

HDP Diyarbakır milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı ile Remziye Tosun'un aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Ali Akbaş'ın cenazesine katılmasına izin verilmedi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:27
HDP milletvekilleri, teröristin cenazesine alınmadı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı PKK'lı terörist Ali Akbaş'ın cenaze törenine, güvenlik güçleri HDP Diyarbakır milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı ile Remziye Tosun'un katılmasına izin vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Akbaş etkisiz hale getirilmişti.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Akbaş'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na defin işlemleri için getirildi.

Cenaze törenine katılmak isteyen HDP milletvekilleri Mızraklı, Tosun ve beraberindekilere güvenlik güçlerince izin verilmedi.

- Olay

27 Kasım'daki operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerince, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.



Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:27
  1. "Zinar Amed" kod adlı PKK'lı terörist Ali Akbaş
  2. cenaze
  3. HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı
  4. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun

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