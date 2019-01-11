0553 313 94 23

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verdi

11 Ocak 2019 Cuma 20:48
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanık Sürücü katılmazken avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitleriyle başlayan duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin milletvekili olmasını gerekçe göstererek davanın durdurulmasını istedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı da sanık Sürücü'nün savunmasının henüz alınamadığını belirterek, hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, savunmasının alınması için Sürücü hakkında, bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

Sürücü hakkında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 Kasım 2016'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:48
  1. HDP
  2. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
  3. Şanlıurfa
  4. zorla getirilme kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    2. Hırsızlık zanlısını ayakkabı izi ele..
    3. Basketbol: Toplu sonuç
    4. Ordu merkezli silah kaçakçılığı..
    5. HDP milletvekili hakkında zorla..
    6. Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
    7. John Bolton'dan Türkiye açıklaması
    8. Devlet başkanı adayı ilanla eş arıyor!
    9. beIN Media Group'tan İtalya Süper Kupa..
    10. 8 Türk sanatçının eserlerinin de..
    11. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    12. Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    13. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    14. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    15. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    16. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    17. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    18. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...