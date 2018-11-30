HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

Vatandaşa değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin desteğiyle kıl payı barajı geçen HDP Mersin belediye başkan adayları kim olacak sorusu merak konusu. HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte HDP Mersin belediye başkan adayları 2019…

24 Haziran genel seçimlerinde CHP ile ittifak yapan ve CHP ve FETÖ’nün oylarıyla yüzde onluk barajı kıl payı geçen HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde yine CHP ile gizli kapılar ardında ittifak yapmanın peşinde. 24 Haziran seçimlerinde Millet ittifakı içinde yer almayan ancak bazı bölgelerde CHP ile dirsek teması olmuştu. HDP, CHP’nin desteği ile Meclis’e girebilmişti. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi HDP ile CHP yine kapalı kapılar ardında ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP-HDP ittifakının en bariz örneği ise İstanbul ve İzmir’de yaşanması bekleniyor. CHP’nin buna karşılık ise doğu ve güneydoğuda HDP’nin adayını desteklemesi bekleniyor. HDP’nin en çok merak edilen belediye başkan adayları listesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gelmekte. HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Fazlı Türk ve Bedri Kuran’ın isimleri geçiyor.

AK Parti, Mersin’de MHP adayını mı desteleyecek?

AK Parti 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı yer almadı. AK Parti’nin Mersin’de ittifak gereği MHP’nin adayı olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı desteklemesi bekleniyor.

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?