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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

"Ben de bir KHK'liyim. Milletvekili oldum ama KHK zulmüne karşı mücadelem bitmeyecek. Yarın İstanbul'da İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde KHK'liler buluşacak. Ben de orada olacağım"

27 Haziran 2019 Perşembe 11:42
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ben de bir KHK'liyim. Milletvekili oldum ama KHK zulmüne karşı mücadelem bitmeyecek. Yarın İstanbul'da İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde KHK'liler buluşacak. Ben de orada olacağım." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, karakollarda ve cezaevlerinde işkence gördüğünü öne sürdüğü kişilerin fotoğraflarını göstererek, kamuoyu ve iktidarın işkence gören kişileri yok saydığını, TBMM Başkanlığının da işkence iddialarını gündemine almak istemediğini savundu.

KHK ile ihraç edilen akademik personelin, bahçıvanlık ve temizlik gibi işlerle geçimini sağladığını aktaran Gergerlioğlu, "Türkiye kendi ayağına sıkıyor. Bilim insanları kendi işlerini yapamıyorlar. Bu tür işlerle maddi kazanç elde etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Kendisinin de KHK ile ihraç edildiğini anımsatan Gergerlioğlu, "Milletvekili oldum ama KHK zulmüne karşı mücadelem bitmeyecek. Yarın İstanbul'da İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde KHK'liler buluşacak. Ben de orada olacağım. Arkadaşlarımızla bu zulme karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşacağız." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, birçok cezaevinde, kurum yöneticilerinin keyfi kararları nedeniyle mahkumların eziyet çektiklerini iddia ederek, "Tutuklular bize mektup yolluyor, cezaevi yönetimleri mektuplara el koyuyor. 'Mektubu göndermiyorum şikayet etmişsin.' diyor. Ali kıran baş kesen olmuşlar. Tabii ki milletvekillerine şikayet edecek, tabii ki yardım isteyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Hamile kadınların, bebeklerini düşürebilecekleri bile bile tutuklandığını belirten Gergerlioğlu, "İktidarın eline bebek kanı bulaşıyor." dedi.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:42
  1. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  2. TBMM

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