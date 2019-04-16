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Seçim 2019 Sayfası

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

"KHK'li milletvekilleri mazbatalarını sorunsuz alabildikleri halde yine milletin oyları ile seçilen belediye başkanlarına mazbataları verilmedi"

16 Nisan 2019 Salı 11:40
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "KHK'li milletvekilleri mazbatalarını sorunsuz alabildikleri halde yine milletin oyları ile seçilen belediye başkanlarına mazbataları verilmedi." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bazı cezaevlerindeki sorunlara ilişkin kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini aktardı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na şikayetleri iletmelerine rağmen hiçbir adım atılmadığını öne süren Gergerlioğlu, komisyonun, cezaevlerine ziyaret planlamadığını ve ihlalleri ciddi bir şekilde araştırmadığını savundu.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından halk tarafından seçildikleri halde kendilerine mazbata verilmeyen belediye başkanlarının durumunu çok yakından takip ettiklerini anlatan Gergerlioğlu, "KHK'li milletvekilleri mazbatalarını sorunsuz alabildikleri halde yine milletin oyları ile seçilen belediye başkanlarına mazbataları verilmedi. Çok açık farkla yendikleri diğer adaya mazbata verildi. Bu çok büyük bir haksızlıktır. En azından seçimin yenilenmesi gerekiyordu. Üst üste çok ağır haksız kararlar alındı. Biz bunlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:40
  1. Cezaevi
  2. Ömer Faruk Gergerlioğlu

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