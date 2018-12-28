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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

"OHAL komisyonu uzun süredir yüzbinlerce KHK'linin kaderi üzerinde hukuksuz kararlar veriyor"

28 Aralık 2018 Cuma 12:17
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL komisyonu uzun süredir yüzbinlerce KHK'linin kaderi üzerinde hukuksuz kararlar veriyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle dün OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu ziyaret ettiklerini belirtti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kararlarını uzun bir süredir sorguladıklarını, uyarılar yapmalarına rağmen gerekli adımların atılmadığını anlatan Gergerlioğlu, "OHAL komisyonu uzun süredir yüzbinlerce KHK'linin kaderi üzerinde hukuksuz kararlar veriyor." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun "anayasal sınırların ve meşruiyet sınırının dışına çıkmış bir kurum olduğunu" ileri sürdü.

Ziyarette, komisyonun kararlarının insanları nasıl mağdur ettiğini anlattıklarına işaret eden Gergerlioğlu, komisyonun, insanların yargıya ulaşmasını engellediğini belirtti.

Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"20 bin takipsizlik veya beraat kararı var ancak komisyon bunları umursamıyor ve beraat kararlarına çok rahat ret kararı veriyor. Dün aldığımız rakamlara göre, komisyona 125 bin 600 başvuru var. 50 bin 300 dosya incelenmiş ve 3 bin 700 kabul var. Şu ana kadar kabul oranı yüzde 7,5 iken son bir ay içerisinde yüzde 7,3'e düşmüş. Bu kadar ret kararı veren bir komisyonla karşı karşıyayız. Bir başka önemli haberi ise dün komisyon başkanı belirtti. Komisyon sonucunda idare mahkemelerine gidenlerden ilk karar çıkmış. İlk karar, komisyonun kararını iptal yönünde çıkmış."

Gergerlioğlu, basın mensuplarına, komisyonun bazı kararlarından örnekler gösterdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:17
  1. ohal işlemleri inceleme komisyonu
  2. Ömer Faruk Gergerlioğlu

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