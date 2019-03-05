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"HDP, kendisine oy vermeyenleri Kürt saymıyor"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı:- "Eğer onlara (HDP'ye) oy vermiyorsanız hainsinizdir, düşmansınızdır, ötekisinizdir. Onlara da düşmanlık ederler. HDP, kendisine oy verenleri Kürt sayıyor, vermeyenleri Kürt saymıyor"- "Hiçbir pozitif programda ortaklıkları mümkün olmayan bu partiler, negatif bir unsurda, tabiri caizse istikrarsızlık yaratmaya yönelik bir unsurda iş birliği etmektedirler. Milletimiz bunu da gayet iyi görmektedir"

05 Mart 2019 Salı 21:00
"HDP, kendisine oy vermeyenleri Kürt saymıyor"

BOLU (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Eğer onlara (HDP'ye) oy vermiyorsanız hainsinizdir, düşmansınızdır, ötekisinizdir. Onlara da düşmanlık ederler. HDP, kendisine oy verenleri Kürt sayıyor, vermeyenleri Kürt saymıyor." dedi.

Bostancı, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e destek için geldiği kentte, Büyük Cami Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti, seçimde destek istedi.

Yukarı Çarşı'da bulunan Taşhan'daki iş yerlerine ziyarette bulunan Bostancı, burada yaptığı açıklamada, insanların, Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Cumhur İttifakı'na Türkiye'nin her yerinde büyük destek veriyorlar. Çünkü meselenin sadece yaşanan birtakım problemlerden ibaret olmadığını, Türkiye'nin ortak kader ve geleceğine ilişkin bir durum olduğunu gözlemliyorlar." diye konuştu.

Bostancı, vatandaşların, bu seçimlerde de memleketin ortak kaderi ve geleceği için koşturan, alın teri döken, çaba sergileyen insanlara, partilere ve aktörlere destek vereceğini vurgulayarak, bunun adresinin Cumhur İttifakı olduğunu dile getirdi.

İki farklı partinin, Türkiye'nin ortak kaderi ile ilgili temel konuda bir araya geldiğine dikkat çeken Bostancı, "AK Parti ve MHP kendi aralarındaki her tür siyasi telaffuz farklılıklarını parantez içine koymuşlar ve Türkiye'nin ortak kaderi için birlikte bir irade sergilemişlerdir. Yaklaşımları bellidir, Türkiye’ye ilişkin kaygıları ve ümitleri bellidir. Diğer tarafta ise maalesef birbirlerine benzemeyen ama tek ortak noktaları Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi, yürütmenin pozisyonunu yitirmesi ve Türkiye’de bir kararsızlık döneminin yaşanması olan güç birliği ve iş birliği vardır. Hiçbir pozitif programda ortaklıkları mümkün olmayan bu partiler, negatif bir unsurda, tabiri caizse istikrarsızlık yaratmaya yönelik bir unsurda iş birliği etmektedirler. Milletimiz bunu da gayet iyi görmektedir." ifadesini kullandı.

Bostancı, Millet İttifakı içinde yer alan partilerin mahcup bir ittifak oluşturduğunu savunarak, şunları söyledi.

"Bir tarafta CHP var. CHP'ye baktığımızda kendi içinde artık ideolojik ve politik iddialarını yitirmiş. Sadece AK Parti husumeti çerçevesinde bir siyasi kimlikle yoluna devam etmeye çalışan parti görüyoruz. Diğer tarafta İYİ Parti var. İYİ Parti malum, bir siyasi tepki üzerine teşekkül etmiş. Dolayısıyla siyasi skalada yerinin ne olduğu konusunda hayli kafa karıştırıcı, kimi zaman merkez sağ diyen, kimi zaman milliyetçilik yarışına kalkan, kimi zaman da HDP'ye mesafeli duran; vurmaya çalışan ama alttan alta da göz kırpan, siyaset bilimi hocası olarak anlamakta zorlandığım çok kişilikli bir tavır sergilemekte."

Cumhur İttifakı'nın karşısında olan partiler arasında ideolojik kimliği en net olan partinin HDP olduğunu dile getiren Bostancı, Türk milletinin HDP'nin ne yapmak istediğini gayet iyi bildiğine işaret etti.

Bostancı, CHP ve İYİ Parti'nin, "Bakın HDP Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de başka büyük metropollerde aday göstermiyor bu da bizim gizli ortağımız" demesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını kaydetti.


- "Terazinin bir kefesine kaybettirmek istiyorsan oylarını nereye atacaksın?"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yaptığı bir açıklamada "Doğuda biz kazanacağız" dediğini aktaran Bostancı, şunları söyledi:

"O 'doğu' demiyor tabii. Daha çok etnik kimlik üzerinden bir tanımlama yapıyor. Onların kafasının etnik kimlik konusunda da nasıl çalıştığını biliyoruz. Esasen Türkiye’de Kürtlerin düşmanı doğrudan doğruya HDP’nin tabanda politikalarını yürüten insanlardır. Onlar da o siyasi atmosfer içerisinde Kürtlere yönelik en fazla husumeti ve düşmanlığı yapan çevre olarak çalışmaktadırlar. Kendilerine oy veren Kürtler iyi Kürtlerdir. Kürt olmanız yetmiyor. Eğer onlara oy vermiyorsanız hainsinizdir, düşmansınızdır, ötekisinizdir. Onlara da düşmanlık ederler. HDP, kendisine oy verenleri Kürt sayıyor, vermeyenleri Kürt saymıyor.

Mesele Kürtlük de değil. Mesele belli bir ideoloji istikametinde kendisine oy verenler. O çerçevede ayrı bir siyasi tasavvur var. 'Doğuda, Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Türkiye'de Kürtlerin olması ile Kürdistan diye bir bölgenin olması birbirinden farklı. Türkiye'de Kürtler var. Türkiye’de Kürtler her yerde bulunabilirler. Ayrıca Kürtleri belli bir bölgeye kolonize etme fikri de sakat bir düşünce. Türkiye’de bütün insanlar her yere gidebilir ve yaşayabilirler. Batıda da diyor 'AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz'. Nasıl yapacak bunu, adayı da yok. O zaman kime kazandıracak. Terazinin bir kefesine kaybettirmek istiyorsan oylarını nereye atacaksın? CHP ve İYİ Parti’nin sepetine atmak istiyorlar ama bunu söylemekten de imtina ediyorlar."

Bostancı, esnaf ziyaretinin ardından Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde, Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyesi iş adamlarıyla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:00
  1. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı
  2. Bolu

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