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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü:

"Kıdem tazminatı, emeklilik hakları ve sosyal haklarımıza işçiler ve emekçiler olarak sahip çıkalım"

13 Haziran 2019 Perşembe 12:44
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü:

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Kıdem tazminatı, emeklilik hakları ve sosyal haklarımıza işçiler ve emekçiler olarak sahip çıkalım." dedi.

Pekgözegü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15-16 Haziran 1970 işçi direnişinin geçmişte kalan bir hatıra olmadığını belirterek, büyük dersler içerdiğini ifade etti.

Pekgözegü, "1970'te yüz bini aşkın işçi sokaklara çıktı ve sendikalarına sahip çıktılar." diye konuştu.

İşçi sınıfının, emekçilerin gündemin alt sıralarında yer aldığını savunan Pekgözegü, "Türkiye'de işçi sınıfı var" dedirtecek bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çalışma hayatının "Bir büyük cehenneme dönüştüğünü" öne süren Pekgözegü, "Soma, Şirvan, mevsimlik tarım işçileri, İstanbul Havalimanı'nda 52'yi aşkın işçinin yaşamını yitirmesi, göçmen işçilerin yaşadığı sorunlar... Sermaye, pervasız şekilde çalışma yaşamını sömürüyor. İşçi cinayetleri alabildiğine devam ediyor. Devlet ve sermaye ele ele vererek sömürü koşullarının üstünü örtmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

İşçilerin kıdem tazminatı hakkının da büyük bir saldırı altında olduğunu iddia eden Pekgözegü, şunları söyledi:

"Kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemi adı altında, sermayeyi besleyen sisteme geçişle ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Bunlar, emekçilerin elinde kalan son kazanımlardır. 23 Haziran seçimlerinin hemen arkasından bireysel emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili harekete geçilecektir. Bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilecek ve bu da fona aktarılacak. Bu, büyük bir tehlike. Kıdem tazminatının fona devriyle, kıdem tazminatı işveren sorumluluğu olmaktan çıkarılmak isteniyor. İş güvencesi ortadan kaldırılmak isteniyor. İşsizlik ve güvencesiz çalışma daha da büyüyecektir. Kıdem tazminatı, emeklilik hakları ve sosyal haklarımıza işçiler ve emekçiler olarak sahip çıkalım."


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:44
  1. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü
  2. kıdem tazminatı
  3. TBMM

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