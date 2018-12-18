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HDP'li vekil kirli iş birliğini anlattı!

HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, İyi Parti ve CHP ile iş birliği yaparak nasıl S-400 hava savunma sistemlerinin alımına karşı oy kullandıklarını anlattı.

18 Aralık 2018 Salı 13:22
HDP'li vekil kirli iş birliğini anlattı!

Türkiye, Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri olası hava saldırılarına karşı gücüne güç katacak. Bu durum dış siyasette ABD'yi oldukça fazla rahatız ediyor.

Türkiye'nin Rusya ile iş birliği yapmasının ABD'de rahatsızlık yaratması anlaşılır bir durum ancak İyi Parti ve CHP de S-400 alımına karşı çıktı.

Vatan güvenliğini hiçe sayıyorlar!

HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te İyi Parti ve CHP ile bu konuda nasıl iş birliği yaptıklarını anlattı. Gergerlioğlu, Türkiye için hayati öneme sahip olan savunma sisteminden vazgeçildiği takdirde erken emekliliğin mümkün olabileceğini bu yüzden de S-400'lerin iptali için iş birliği yaptıklarını anlattı.

İyi Parti, CHP ve HDP'nin, S-400 alımını gereksiz görerek, Meclis'te karşı oy kullandığını anlatan Gergerlioğlu, ancak AK Parti ve MHP oylarının kendilerine engel olduğunu söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:22
  1. S-400
  2. HDP
  3. CHP
  4. İYİ Parti

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