TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayat ile istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda." dedi.

Kendisi de engelli olan ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Piroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, salonda bulunan kürsünün dahi dizayn edilmediğini belirterek, konuşmasını kürsünün önünde yaptı.

Kendi durumunun bile engellilerin Türkiye'de ne gibi bir sorunla yüz yüze kaldığının göstergesi olduğunu belirten Piroğlu, "Ülkenin yasama organı olan Meclisi bile kendisini engellilere göre dizayn etmemiştir. Türkiye'deki bütün imar planları ve genel olarak sosyal hayatın kendisi, engelli olmayan bireylerin durumuna göre organize edilmiş ve engelliler bu yeni duruma ayak uydurmaya zorlanmıştır. Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayattan, istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Piroğlu, 2019 yılı bütçesinde engellilerin adı ve yerinin olmadığını öne sürerek, engellilerin bir kısmına devletin bakım ve engelli maaşı bağladığını, bu maaşın engelli ailelerinin gelir durumun hesaplanarak yapıldığını aktardı.

Tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren engelli bir birey olduğunu vurgulayan Piroğlu, "Tek başıma yaşadım ve uzunca bir süredir tek başıma bu hayatı sürdürdüm. Benim ailemin bireylerinin hangi işi yaptığı, nerede yaşadığı benim hayatımla alakalı değil ama devletin planlamasına göre benimle ilişki kurarken aileme bakıyor. Bunun kendisi zaten beni otomatikman bir birey olarak ele almak yerine, ailenin bakmakla yükümlü olduğu bir birey olarak ele almaya başlıyor." diye konuştu.

Gebze'de Fransız firmasının yüzde 55'ine ortak olduğu Flormar şirketinin "sendikalaştığı için işten attığı 132 işçiden 85'inin 221 gündür direndiğini" aktaran Piroğlu, "Patron bu direnişi engellemek için her şeyi yaptı. Şimdi başka bir iş yapıyorlar. Valilik kararıyla, kaymakam emriyle işçilerin soba yakması yasaklandı. Kış sertleşiyor ve yaklaşık 20-25 gündür işçiler, battaniyelere sarılarak direnmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.