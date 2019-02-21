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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya:

"Ailece 28 Şubat sürecinde hapishane hapishane dolaştık, defalarca gözaltına alındık ancak bu kadar ağır bir işkence, taciz, baskı ve şiddet ortamına şahit olmamıştık"

21 Şubat 2019 Perşembe 13:58
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya:

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Ailece 28 Şubat sürecinde hapishane hapishane dolaştık, defalarca gözaltına alındık ancak bu kadar ağır bir işkence, taciz, baskı ve şiddet ortamına şahit olmamıştık." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın yıl dönümünün yaklaştığını belirterek, o günlerde yaşananların dün gibi akıllarında olduğunu söyledi.

O dönem yaptıkları eylemlerde ve meydanlarda, "Herkes için adalet, başörtüye özgürlük" dediklerini anımsatan Hüda Kaya, "Aradan yıllar geçti ve o dönemlerde eylemlerimizin yanından bile geçmeyen bir kısım odaklar iktidar oldu. Güç bu sefer onların eline geçti. Beklediğimiz adalet, özgürlük ve onurlu yaşam gerçekleşti mi? Hayır. Dün de kadınlar üzerinden kendini, zulmünü, çirkinliğini gösteren güce tapan darbeci, eril, iktidarcı odaklar bugün de varlığını AKP iktidarıyla sürdürmektedirler." görüşünü savundu.

Ankara'daki yasa dışı gösteride taciz iddiasına değinen Kaya, "Merve Demirel burada. Meclisin absürtçe, saçmaca koyduğu yasaktan dolayı şu anda kürsüde yanımda değil ama Meclisin çatısı altında şu anda beraberiz. 28 Şubat açıklamasını beraber yapıyoruz. Bunun için geldi." ifadesini kullandı.

Merve Demirel'in yanında olduklarını ve ona sahip çıktıklarını dile getiren Hüda Kaya, "Kadınlara düşmanlık edenlere, erkekçi, tacizci zihniyetleri ile bizlere 'hodri meydan' diyenlere biz de buradan 'hodri meydan' diyoruz." diye konuştu.

Kaya, şöyle devam etti:

"Yıllardır bıkıp usanmadan ve utanmadan 'Kabataş'ta başörtülü bacımı taciz ettiler' yalanına sarılanlar ve bu yalana inananlar, iddia ettiğiniz o kadın hani nerede? Dürüstçe yüzünü bile gösteremediniz ama Merve Demirel işte burada. Şimdi de 'Benim başörtülü bacıma saldırdılar' diyebiliyor musunuz? Hayır. Yine tacize, şiddete, tecavüze, istismara sahip çıkan sizlersiniz. Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanına kayyum atayıp yıllardır hapseden bu iktidardır. Ailece 28 Şubat sürecinde hapishane hapishane dolaştık, defalarca gözaltına alındık ancak bu kadar ağır bir işkence, taciz, baskı ve şiddet ortamına şahit olmamıştık. Türkiye, her alanda son dönemlerin en kötü, karanlık yıllarını yaşamaktadır."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:58
  1. 28 Şubat post modern darbe süreci
  2. Hüda Kaya

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