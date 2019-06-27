0553 313 94 23

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu:

"Başta Aleviler olmak üzere, birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor"

27 Haziran 2019 Perşembe 13:42
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu:

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Başta Aleviler olmak üzere birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor." dedi.

Kenanoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, zorunlu din dersleriyle ilgili yeni bir davanın daha kazanıldığını söyledi.

Zorunlu din derslerinin 12 Eylül darbesi sonrasında oluşturulan 1982 Anayasa'sı ile zorunlu hale getirilmiş "darbe anayasası ürünü" olduğunu belirten Kenanoğlu, "AK Parti iktidarı sürekli darbelere karşı olduğunu ve darbelerin de mağduru olduğuna atıfta bulunarak bu konuda yoğun bir siyaset üretiyor. Başta Aleviler olmak üzere birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor." ifadesini kullandı.

"Zorunlu din derslerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in övgüsüne mazhar olmuş dersler" olduğunu belirten Kenanoğlu, "Gülen, bu zorunlu din dersleri nedeniyle Kenan Evren'i cennetlik ilan etmiştir. Gülen'in övgüsüne mazhar olan bir dersin hala korunuyor ve uygulamada olması hükümet açısından da oldukça düşündürücü bir konudur." diye konuştu.

AİHM'in 2007 ve 2014 yıllarında zorunlu din dersleriyle ilgili kararlar verdiğini hatırlatan Kenanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kararlarda, derslerin zorunlu olmaktan çıkartılması gerektiği hususunun altını çizdi. Bununla ilgili Türkiye'de, Danıştayda alınmış onlarca karar var. Bu kararlardan sonuncusu da geçtiğimiz günlerde alındı. Böylelikle bu dersin bir kere daha anayasaya, insan hak ve özgürlüklerine, çocuk haklarına aykırı olduğunun altı çizildi. Zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılması şu aşamada bir zorunluluk haline gelmiştir. Zaten mahkemeye başvuran her aile bu davayı kazanıyor. Bu bilindiği halde bunun hala devam ediyor olması ailelere yönelikte bir zulümdür."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:42
  1. Ali Kenanoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    1. Beton Ekrem'in gözü dışarıda!..
    2. Yörüklerin karla kapanan göç yolları..
    3. Kırşehirli genç ahiler, çalışma..
    4. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    5. Tekstil ve konfeksiyon makineleri..
    6. Manisa Büyükşehir kendi öz..
    7. Sözleşemli sağlık personeli alımı 2019..
    8. TVHB’den ’evcil hayvan besleyenler..
    9. Kamu bankaları imar barışı ödemelerini..
    10. Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili..
    11. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    12. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    13. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    14. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    15. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    16. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    17. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    18. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    19. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    20. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"