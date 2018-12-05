HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019 HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları

HDP İstanbul belediye başkan adayları kim olacak? 2019 yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacağı araştırılıyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracak mı? HDP İstanbul belediye başkan adayları kimler? HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söyleniyor. HDP, CHP'nin adayını destekleyerek İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarmama planı yapıyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli CHP ile ittifak yapacaklarının sinyalini vermişti. Temelli, “CHP’nin adayı üzerinde İstanbullular ortaklaşmışsa HDP de orada ortaklaşır” demişti. CHP'nin HDP ittifakına karşılık İstanbul'da bir veya iki ilçe belediye başkan adaylıklarını HDP'ye verebileceği konuşuluyor. CHP'nin HDP adayını destekleyeceği ilçeler arasında Esenyurt ve Sultanbeyli olabileceği konuşuluyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise CHP ile yapılacak ittifak görüşmelerine bağlı olacak. Eğer HDP ile CHP İstanbul'da ittifak konusunda anlaşamazsa HDP İBB adayını göstermesi bekleniyor.

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45.0

CHP % 36.6

MHP % 7.4

HDP % 5.0

SP % 3,3

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.6

MHP % 22.1

HDP % 11.6

CHP % 8.3

SP % 3.8

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

Avcılar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 40.8

MHP % 9.1

HDP % 3.9

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 35.5

MHP % 6.1

HDP % 6.0

SP % 2.5

Bakırköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 68.7

AK Parti % 22.0

MHP % 5.3

HDP % 2,0

Sultanbeyli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 61.1

SP % 14.4

HDP % 11.5

CHP % 7.0

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

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