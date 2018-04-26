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CHP: HDP'ye ihtiyacımız var

CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP ile ittifak yapılmasını gerektiğini belirterek, "Memleket için buna gerek var. Bu ülkede baskı altında 80 milyon insan var. Ortak vatanı böyle kuracağız." diye konuştu.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:36
CHP: HDP'ye ihtiyacımız var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

Programda, CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı arasında sıcak bir yakınlaşma meydana geldi.

24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan iki isim, ortak noktada buluştu: CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan düşmanlığı.

CHP-HDP İTTİFAKI

AK Parti ile MHP arasında oluşturulan Cumhur İttifakı'na karşı geniş bir ittifak kurulması gerektiğini söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP'li Bilgen'den de onay aldı.

MEMLEKET İÇİN...

Erdoğdu, "Aklımızı başımıza almalıyız. Ön yargılarımızı bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Şu gün, geniş ittifaka ihtiyaç vardır. Memleket için buna gerek var. Bu ülkede baskı altında 80 milyon insan var. Ortak vatanı böyle kuracağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:36
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