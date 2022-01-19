HDP ile iş kotaran Meral Akşener şimdi de milliyetçilik satmaya başladı

Millet İttifakı çatısı altında CHP'nin güdümünde terör partisi HDP ile kolkola giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akılalmaz bir pişkinliğe imza attı.

Akşener komik bir iddiada bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma amacında olduğunu iddia etti.

Akşener'den komik iddia

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik, "Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" ifadesine tepki gösterdi.

"Sayın Erdoğan bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüze Türk yargıcı kesmelidir. Makamının ciddiyetinin farkına var ama. Seçilmiş cumhurbaşkanıyım diye vaka satarak geziyorsun ama AKP Genel başkanlığı fikrinden anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz kendine gel" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha! Böyle bir ahmaklığa böyle bir hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun. Bu memleketi senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz."