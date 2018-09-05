Yerel seçimlerde HDP ile CHP arasında "ittifak" sinyali

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimler öncesinde de ittifak sinyalleri vermeye başladı.

HDP: BİZDEN KORKMAYIN

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 24 Haziran'dan ders çıkarılması gerektiğini belirterek CHP'nin HDP ile yan yana gözükmekten korkmaması gerektiğine dikkat çekti.

CHP: MESAFE YOK

Bu sözlerin ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, hiçbir partiye mesafe koymadıklarını söyledi.