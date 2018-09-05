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Yerel seçimlerde HDP ile CHP arasında "ittifak" sinyali

Yerel seçimler yaklaşırken CHP - HDP ittifakında yeni gelişmeler yaşanıyor. HDP Sözcüsü, partilerin birbirinden çekinmemesi gerektiğini söyledi. CHP'li Özgür Özel kimseye mesafe koymadıklarını açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:26
Yerel seçimlerde HDP ile CHP arasında "ittifak" sinyali

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimler öncesinde de ittifak sinyalleri vermeye başladı.

HDP: BİZDEN KORKMAYIN

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 24 Haziran'dan ders çıkarılması gerektiğini belirterek CHP'nin HDP ile yan yana gözükmekten korkmaması gerektiğine dikkat çekti.

CHP: MESAFE YOK

Bu sözlerin ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, hiçbir partiye mesafe koymadıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:26
  1. HDP
  2. CHP
  3. Özgür Özel
  4. Ayhan Bilgen

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