HDP ilçe eş başkanına terör gözaltısı
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.15 Şubat 2019 Cuma 15:05
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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