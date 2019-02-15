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HDP ilçe eş başkanına terör gözaltısı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:05
HDP ilçe eş başkanına terör gözaltısı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:05
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