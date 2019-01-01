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HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi

HDP belediye başkan adayları son dakika belli oluyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü belediye seçimleri için sandık başına gidecek. YSK'nın seçim takvimi 1 Ocak 2019 itibariyle başlarken, siyasi partilerin de belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. HDP başta Diyarbakır olmak üzere, Şırnak, Hakkari, Van Muş, Batman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi...

01 Ocak 2019 Salı 14:10
HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi

HDP belediye başkan adayları son dakika belli oluyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü belediye seçimleri için sandık başına gidecek. YSK'nın seçim takvimi 1 Ocak 2019 itibariyle başlarken, siyasi partilerin de belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. HDP başta Diyarbakır olmak üzere, Şırnak, Hakkari, Van Muş, Batman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi...

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oldu. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor. HDP İzmir belediye başkan adaylığı için Sırrı Sakık, Adana’da ise Fatma Kurtulan’ın ismi geçiyor. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İşte HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 tam listesi

HDP Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

HDP Diyarbakır/Bağlar: Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt

HDP Diyarbakır/Yenişehir: İbrahim Çiçek – Belgin Diken

HDP Diyarbakır/Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

HDP Diyarbakır/Silvan: Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu

HDP Mardin/Derik: Mülkiye Esmez – Şerif Kıran

HDP Hakkari/Merkez: Evin Konur – Cihan Karaman

HDP Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı

HDP Muş/Varto: Nafiye Bal – Gıyasettin Aydemir

HDP Şırnak/Cizre: Sosin Çömlek – Mehmet Zıriğ

HDP Şırnak/Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk

HDP Van/Gürpınar: Kemal Güler – Rojbin Akdağ

HDP Van/Çatak: Esra Babür – Fazıl Evrim

HDP Van/İpekyolu: Seyfettin İtah – Şehzade Kurt

HDP Van/Özalp: Yakup Almaç – Dilan Öğrenci

HDP Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt

HDP Van/Çaldıran: Leyla Aksak – Faruk Demir

HDP Batman: Sabri Özdemir – Songül Korkmaz

HDP Tunceli: Nurşat Yeşil – Aleddin Erdoğan

HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:10
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Karaman
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Muş
  7. Mardin
  8. Kars
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Hakkari
  12. Diyarbakır
  13. Adana
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