HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi
HDP belediye başkan adayları son dakika belli oluyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü belediye seçimleri için sandık başına gidecek. YSK'nın seçim takvimi 1 Ocak 2019 itibariyle başlarken, siyasi partilerin de belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. HDP başta Diyarbakır olmak üzere, Şırnak, Hakkari, Van Muş, Batman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi...01 Ocak 2019 Salı 14:10
HDP belediye başkan adayları son dakika belli oluyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü belediye seçimleri için sandık başına gidecek. YSK'nın seçim takvimi 1 Ocak 2019 itibariyle başlarken, siyasi partilerin de belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. HDP başta Diyarbakır olmak üzere, Şırnak, Hakkari, Van Muş, Batman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi...
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oldu. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor. HDP İzmir belediye başkan adaylığı için Sırrı Sakık, Adana’da ise Fatma Kurtulan’ın ismi geçiyor. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
İşte HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 tam listesi
HDP Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
HDP Diyarbakır/Bağlar: Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt
HDP Diyarbakır/Yenişehir: İbrahim Çiçek – Belgin Diken
HDP Diyarbakır/Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
HDP Diyarbakır/Silvan: Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu
HDP Mardin/Derik: Mülkiye Esmez – Şerif Kıran
HDP Hakkari/Merkez: Evin Konur – Cihan Karaman
HDP Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
HDP Muş/Varto: Nafiye Bal – Gıyasettin Aydemir
HDP Şırnak/Cizre: Sosin Çömlek – Mehmet Zıriğ
HDP Şırnak/Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk
HDP Van/Gürpınar: Kemal Güler – Rojbin Akdağ
HDP Van/Çatak: Esra Babür – Fazıl Evrim
HDP Van/İpekyolu: Seyfettin İtah – Şehzade Kurt
HDP Van/Özalp: Yakup Almaç – Dilan Öğrenci
HDP Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt
HDP Van/Çaldıran: Leyla Aksak – Faruk Demir
HDP Batman: Sabri Özdemir – Songül Korkmaz
HDP Tunceli: Nurşat Yeşil – Aleddin Erdoğan
HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli
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