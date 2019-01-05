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HDP ilçe başkanının aracında terör propagandası içerikli broşürler bulundu

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:13
HDP ilçe başkanının aracında terör propagandası içerikli broşürler bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesi girişindeki arama noktasında durdurulan otomobilde, terör örgütü propagandası içerikli 217 yasaklı broşür ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, terör örgütü PKK propagandası içerikli 152'si Türkçe, 65'i Kürtçe yasaklı broşür bulundu.

Otomobildeki 2 kişiden birinin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Midyat İlçe Başkanı M.A. İ, diğerinin ise S.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Otomobilde bulunan HDP Midyat İlçe Başkanı M.A.İ. ile beraberindeki S.A. gözaltına alınırken, yasaklı broşürlere ise el konuldu.

- HDP Mardin il binasında arama

Öte yandan, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara istinaden, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Mardin il binasında da arama yapıldı.

Yapılan aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:13
  1. HDP
  2. mardin
  3. Terör

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