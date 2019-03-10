Saadet buna ne diyecek? HDP açıkça itiraf etti!
Saadet Partisi her ne kadar 'biz hiçbir ittifaka katılmadık' iddiasında bulunsa da ortaya çıkan görüntüler hiç de öyle olmadığını gösteriyor. HDP'nin Twitter hesabı "bizi zulüm birleştirdi" mesajıyla Saadet Partisi'yle yapılan ittifakı itiraf etti.10 Mart 2019 Pazar 07:12
CHP-İYİ Parti ittifakı adı altında, CHP - HDP - İYİ Parti - Saadet Partisi ittifakı tüm gizlenme çabalarına rağmen yerelde tüm hızıyla sürüyor.
Özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin HDP'yle olan ittifakı, bu iki partinin seçmenini kızdırıyor. Parti yönetimleri ise kamuoyuna "ittifak yok" diyorlar. Ancak bazı il ve ilçelerde bu ittifak alenen sürdürülüyor.
Saadet partisi "hiçbir ittifaka girmedik" dedi ama...
Geçtiğimiz hafta Saadet Partisi de benzer şekilde, hiçbir ittifaka dahil olmadıklarını açıkladı. Ancak Adıyaman'da yapılan ittifak, HDP'nin itirafıyla iyice alenileşti.
HDP'nin Saadet paylaşımı
HDP'nin Adıyaman Twitter hesabı "bizi zulüm birleştirdi" mesajıyla Saadet Partisi'yle yapılan ittifakı iyice gün yüzüne çıkardı.
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