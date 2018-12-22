HDP Hatay belediye başkan adayları 2019 Hatay ilçe adayları

HDP Hatay belediye başkan adayları belli oldu mu? sorusu şu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. HDP Reyhanlı belediye başkan adayı, HDP Payas belediye başkan adayı, Antakya HDP belediye başkan adayı, HDP Dörtyol belediye başkan adayı, HDP Hassa belediye başkan adayı, HDP Belen belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

24 Haziran genel seçimlerinde doğu ve güneydoğuda beklediği sonucu alamayan vatandaşın değil terör örgütü PKK'nın hizmetçilğini yapan HDP'nin yerel seçim 2019 belediye başkan adayları kim olacak? 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde vatandaşa hizmet götürmek yerine teröristlere hizmet eden HDP'ye bölge halkı 24 Haziran'da tokadı sandıkta vurdu. 24 Haziran'da CHP'nin oylarıyla barajı geçen HDP, yerel seçim 2019'da da vatandaştan bir kez daha tokat yemesi bekleniyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. HDP'nin aday başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler HDP belediye başkan adayları listesine çevrildi. HDP Kars belediye başkan adayının Ayhan Bilgen oldu. HDP Hatay belediye başkan adayı ve Hayat HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş

CHP Hatay Reyhanlı belediye başkan adayı Nihat Dağ,

CHP Hatay Payas belediye başkan adayı Ali Oğuz

CHP Hatay Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu

2014 Hatay yerel seçim sonuçları

CHPadayı Lütfü Savaş% 41.2

AK Parti adayı Sadullah Ergin% 40.5

MHP adayı Mete Aslan % 15.3

İskenderun belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 37

CHP % 35

MHP % 23

Altınözü belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 65

MHP % 22

CHP % 10

SP % 1

Arsuz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 66

AK Parti % 17

MHP % 10

DSP % 2

Belen belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

MHP % 43

CHP % 6

Dörtyol belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 39

AK Parti % 37

CHP % 15

HDP % 5

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Hatay, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehri. 2017 yılı itibarıyla 1.386.224 nüfusa sahiptir.

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