HDP hangi il ve ilçede kazandı?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendi adaylarını çıkarırken, batıda ise Cumhur ittifakını kaybettirmek için CHP-İYİ Parti ile ittifak yaptı. HDP’nin batıdaki kirli ittifakı tutarken, güçlü olduğu doğu ve güneydoğu da tam bir hüsran yaşadı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin kaybettiği il ve ilçeler hangileri? HDP’nin kazandığı il ve ilçeler hangileri. HDP hangi illerde kazandı? HDP’nin kazandığı ilçeler hangileri? İşte 31 Mart yerel seçim HDP seçim sonuçlarına göre HDP’nin kazandığı iller?

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, HDP Türkiye geneli sonuçlarına göre, yüzde 4.24 oy oranına sahip oldu. AA’nın son verilerine göre HDP, 3’ü büyükşehir olmak üzere 5 il ve 50 ilçede seçimleri kazandı. Diyarbakır’da kayyum atanan tüm belediyeleri geri alan HDP, Kars ve Iğdır’da ise tüm partilerin ittifaklarına rağmen kazanan oldu.HDP’nin kazandığı il ve ilçeler şu şekilde oldu:

Diyarbakır HDP seçim sonuçları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları: Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık

Bağlar: Zeyyat Ceylan – Zübeyde Zümrüt

Bismil: Orhan Ayaz – Gülşen Özer

Çınar: Bedri Kaya – Necla Tamriş

Dicle: Felat Aygören – Yasemin Üçer

Eğil: Mustafa Akkul – Gülistan Ensarioğlu

Ergani: Ahmet Kaya – Meryem Yıldız

Hazro: Ahmet Çevik – Gülistan Ekti

Kayapınar: Keziban Yılmaz – Necati Pirinççioğlu

Kocaköy: Rojda Nazlier – Kasım Pervane

Kulp: Mehmet Fatih Taş – Fatma Ay

Lice: Tarık Mercan – Ruken Yılmaz

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Sur: Feyme Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

Van HDP seçim sonuçları

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı

Başkale: Erkan Acar – Şengül Polat

Çaldıran: Leyla Atsak – Faruk Demir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit – Medeni Özer

İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt

Muradiye: Yılmaz Şalan – Leyla Balkan

Özalp: Yakup Yalmaç – Dilan Örenci

Saray: Caziye Duman – Şahabettin Bilmez

Tuşba: Yılmaz Berki – Ayşe Minaz

Mardin HDP seçim sonuçları

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Ahmet Türk – Necla Figen Altındağ

Derik: Mülkiye Esmez – Mehmet Şerif Kıran

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz – Salih Kuday

Mazıdağı: Nalan Özaydın – İbrahim Çoko

Nusaybin: Semire Nergiz – Ferhat Kut

Savur: Gülistan Öncü – Mehmet Yasin Kalhan

Batman HDP seçim sonuçları

Batman Belediyesi Eşbaşkanları: Mehmet Demir – Songül Korkmaz

Kozluk: Ayhan Eren – Nazime Avcı

Hakkari HDP seçim sonuçları

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş

Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sari

Iğdır HDP seçim sonuçları

Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik

Siirt HDP seçim sonuçları

Siirt Belediyesi Eşbaşkanları: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar

Baykan: Remzi Sarsılmaz – Özden Gülmez

Kurtalan: Baran Akgül – Esmer Baran

Kars HDP seçim sonuçları

Kars Belediyesi Eşbaşkanları: Ayhan Bilgen – Şevin Alaca

Ağrı HDP seçim sonuçları

Diyadin: Betül Yaşar – Evren Demir

Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakan

Patnos: Emrah Kılıç – Müşerref Geçer

Erzurum HDP seçim sonuçları

Karaçoban: Halit Uğun – Remziye Sönmez

Karayazı: Melike Göksu – Burhanettin Şahin

Tekman: Muzahir Karakuş – Yanes Çelik

Muş HDP seçim sonuçları

Bulanık: Adnan Topçu – Eylem Saruca

Malazgirt: Erdal Çakar – Münevver Ceylan

Varto: Ülkü Karaaslan – Mahmut Yalçın

Bitlis HDP seçim sonuçları

Güroymak: Hikmet Taşdemir – Dilek Ozan

Şırnak HDP seçim sonuçları

Cizre: Mehmet Zırığ – Berivan Kutlu

İdil: Songül Erden – Murat Şen

Silopi: Adavar Fidan – Süleyman Şavluk

Urfa HDP seçim sonuçları

Suruç: Hatice Çevik – Abdullah Polat

Ağrı, Bitlis ve Şırnak HDP'den AK Parti'ye geçti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı. Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli'de oy düşüşleri yaşayan HDP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te AK Parti'nin gerisinde kalarak, belediye başkanlıklarını kaybetti. HDP, 2014 yerel seçimlerinde Iğdır ve Tunceli'de de seçimleri kaybetti. Iğdır'da MHP, Tunceli'de ise TKP'nin adayı seçimleri kazandı.

AK Parti Şırnak'ta 15 belediye kazandı

AK Parti, önceki seçimlerde DBP'nin kazandığı Şırnak Belediyesi'nin yanı sıra Beytüşşebap ve Uludure ilçeleri ile Kumçatı, Görümlü, Başverimli, Fındık ve Sırtköy belde belediyelerini de kazanmayı başardı. AK Parti daha önceki seçimlerde kazandığı Güçlükonak ilçesi ile Çalışkan, Hilal, Karalar, Kasrik, Uzungeçit ve Şenoba beldelerinde ise yeniden kazandı. HDP ise Şırnak'ta Cizre, İdil ve Silopi ilçeleri ile Balveren Belde Belediyesi'ni kazanabildi.

Ağrı'da AK Parti’li Cumhur İttifakı adayı Savcı Sayan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55,88 ile yarışı önde bitirdi. HDP'nin adayı Abdurrahman Doğar ise yüzde 37,18 ile ikinci oldu. Bitlis'te de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti’li adayı Nesrullah Tanglay, yüzde 44,18 oyla birinci oldu. HDP'nin adayı Faruk İşlek, yüzde 33,3 oyla ikinci sırada yer aldı. Uzun yıllardır HDP'nin selefi olan partilerin belediye seçimlerini kazandığı Şırnak'ta da AK Parti’nin Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 61,88 oyla birinci oldu. HDP'nin adayı Hişyar Uysal yüzde 35'le ikinci sırada yer aldı.

HDP'nin kayyum ile yönetilen illerde oyları düştü

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları Van'da yüzde 53'ten yüzde 50'ye, Siirt'te yüzde 49'dan yüzde 48'e, Tunceli'de yüzde 42'den yüzde 28'e, Hakkari'de yüzde 66'dan yüzde 59'a, Şırnak'ta yüzde 59'dan yüzde 35'e, Ağrı'da yüzde 51'den yüzde 37'ye, Bitlis'te yüzde 43'ten 33'e, Muş'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü. HDP oylarında en büyük düşüş ise Şırnak'ta yaşandı.

2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 oy ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. AK Parti ise Şırnak'ta 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 29 olan oy oranını artırarak, yüzde 62 oy oranıyla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan çok sayıda ilçede de seçimi kazandı. HDP'nin 2014 seçimlerinde yüzde 42 oy oranı ile kazandığı Tunceli'de ise TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı. HDP, kesin olmayan sonuçlara göre, 3'ü büyükşehir olmak üzere 7 il, 50 ilçe de belediye başkanlığını aldı. MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı.