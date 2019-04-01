HDP hangi il ve ilçede kazandı?
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendi adaylarını çıkarırken, batıda ise Cumhur ittifakını kaybettirmek için CHP-İYİ Parti ile ittifak yaptı. HDP’nin batıdaki kirli ittifakı tutarken, güçlü olduğu doğu ve güneydoğu da tam bir hüsran yaşadı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin kaybettiği il ve ilçeler hangileri? HDP’nin kazandığı il ve ilçeler hangileri. HDP hangi illerde kazandı? HDP’nin kazandığı ilçeler hangileri? İşte 31 Mart yerel seçim HDP seçim sonuçlarına göre HDP’nin kazandığı iller?01 Nisan 2019 Pazartesi 19:38
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendi adaylarını çıkarırken, batıda ise Cumhur ittifakını kaybettirmek için CHP-İYİ Parti ile ittifak yaptı. HDP’nin batıdaki kirli ittifakı tutarken, güçlü olduğu doğu ve güneydoğu da tam bir hüsran yaşadı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin kaybettiği il ve ilçeler hangileri? HDP’nin kazandığı il ve ilçeler hangileri. HDP hangi illerde kazandı? HDP’nin kazandığı ilçeler hangileri? İşte 31 Mart yerel seçim HDP seçim sonuçlarına göre HDP’nin kazandığı iller?
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, HDP Türkiye geneli sonuçlarına göre, yüzde 4.24 oy oranına sahip oldu. AA’nın son verilerine göre HDP, 3’ü büyükşehir olmak üzere 5 il ve 50 ilçede seçimleri kazandı. Diyarbakır’da kayyum atanan tüm belediyeleri geri alan HDP, Kars ve Iğdır’da ise tüm partilerin ittifaklarına rağmen kazanan oldu.HDP’nin kazandığı il ve ilçeler şu şekilde oldu:
Diyarbakır HDP seçim sonuçları
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları: Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık
Bağlar: Zeyyat Ceylan – Zübeyde Zümrüt
Bismil: Orhan Ayaz – Gülşen Özer
Çınar: Bedri Kaya – Necla Tamriş
Dicle: Felat Aygören – Yasemin Üçer
Eğil: Mustafa Akkul – Gülistan Ensarioğlu
Ergani: Ahmet Kaya – Meryem Yıldız
Hazro: Ahmet Çevik – Gülistan Ekti
Kayapınar: Keziban Yılmaz – Necati Pirinççioğlu
Kocaköy: Rojda Nazlier – Kasım Pervane
Kulp: Mehmet Fatih Taş – Fatma Ay
Lice: Tarık Mercan – Ruken Yılmaz
Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu
Sur: Feyme Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek
Van HDP seçim sonuçları
Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı
Başkale: Erkan Acar – Şengül Polat
Çaldıran: Leyla Atsak – Faruk Demir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit – Medeni Özer
İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt
Muradiye: Yılmaz Şalan – Leyla Balkan
Özalp: Yakup Yalmaç – Dilan Örenci
Saray: Caziye Duman – Şahabettin Bilmez
Tuşba: Yılmaz Berki – Ayşe Minaz
Mardin HDP seçim sonuçları
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Ahmet Türk – Necla Figen Altındağ
Derik: Mülkiye Esmez – Mehmet Şerif Kıran
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz – Salih Kuday
Mazıdağı: Nalan Özaydın – İbrahim Çoko
Nusaybin: Semire Nergiz – Ferhat Kut
Savur: Gülistan Öncü – Mehmet Yasin Kalhan
Batman HDP seçim sonuçları
Batman Belediyesi Eşbaşkanları: Mehmet Demir – Songül Korkmaz
Kozluk: Ayhan Eren – Nazime Avcı
Hakkari HDP seçim sonuçları
Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş
Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sari
Iğdır HDP seçim sonuçları
Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik
Siirt HDP seçim sonuçları
Siirt Belediyesi Eşbaşkanları: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar
Baykan: Remzi Sarsılmaz – Özden Gülmez
Kurtalan: Baran Akgül – Esmer Baran
Kars HDP seçim sonuçları
Kars Belediyesi Eşbaşkanları: Ayhan Bilgen – Şevin Alaca
Ağrı HDP seçim sonuçları
Diyadin: Betül Yaşar – Evren Demir
Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakan
Patnos: Emrah Kılıç – Müşerref Geçer
Erzurum HDP seçim sonuçları
Karaçoban: Halit Uğun – Remziye Sönmez
Karayazı: Melike Göksu – Burhanettin Şahin
Tekman: Muzahir Karakuş – Yanes Çelik
Muş HDP seçim sonuçları
Bulanık: Adnan Topçu – Eylem Saruca
Malazgirt: Erdal Çakar – Münevver Ceylan
Varto: Ülkü Karaaslan – Mahmut Yalçın
Bitlis HDP seçim sonuçları
Güroymak: Hikmet Taşdemir – Dilek Ozan
Şırnak HDP seçim sonuçları
Cizre: Mehmet Zırığ – Berivan Kutlu
İdil: Songül Erden – Murat Şen
Silopi: Adavar Fidan – Süleyman Şavluk
Urfa HDP seçim sonuçları
Suruç: Hatice Çevik – Abdullah Polat
Ağrı, Bitlis ve Şırnak HDP'den AK Parti'ye geçti
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı. Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli'de oy düşüşleri yaşayan HDP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te AK Parti'nin gerisinde kalarak, belediye başkanlıklarını kaybetti. HDP, 2014 yerel seçimlerinde Iğdır ve Tunceli'de de seçimleri kaybetti. Iğdır'da MHP, Tunceli'de ise TKP'nin adayı seçimleri kazandı.
AK Parti Şırnak'ta 15 belediye kazandı
AK Parti, önceki seçimlerde DBP'nin kazandığı Şırnak Belediyesi'nin yanı sıra Beytüşşebap ve Uludure ilçeleri ile Kumçatı, Görümlü, Başverimli, Fındık ve Sırtköy belde belediyelerini de kazanmayı başardı. AK Parti daha önceki seçimlerde kazandığı Güçlükonak ilçesi ile Çalışkan, Hilal, Karalar, Kasrik, Uzungeçit ve Şenoba beldelerinde ise yeniden kazandı. HDP ise Şırnak'ta Cizre, İdil ve Silopi ilçeleri ile Balveren Belde Belediyesi'ni kazanabildi.
Ağrı'da AK Parti’li Cumhur İttifakı adayı Savcı Sayan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55,88 ile yarışı önde bitirdi. HDP'nin adayı Abdurrahman Doğar ise yüzde 37,18 ile ikinci oldu. Bitlis'te de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti’li adayı Nesrullah Tanglay, yüzde 44,18 oyla birinci oldu. HDP'nin adayı Faruk İşlek, yüzde 33,3 oyla ikinci sırada yer aldı. Uzun yıllardır HDP'nin selefi olan partilerin belediye seçimlerini kazandığı Şırnak'ta da AK Parti’nin Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 61,88 oyla birinci oldu. HDP'nin adayı Hişyar Uysal yüzde 35'le ikinci sırada yer aldı.
HDP'nin kayyum ile yönetilen illerde oyları düştü
HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları Van'da yüzde 53'ten yüzde 50'ye, Siirt'te yüzde 49'dan yüzde 48'e, Tunceli'de yüzde 42'den yüzde 28'e, Hakkari'de yüzde 66'dan yüzde 59'a, Şırnak'ta yüzde 59'dan yüzde 35'e, Ağrı'da yüzde 51'den yüzde 37'ye, Bitlis'te yüzde 43'ten 33'e, Muş'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü. HDP oylarında en büyük düşüş ise Şırnak'ta yaşandı.
2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 oy ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. AK Parti ise Şırnak'ta 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 29 olan oy oranını artırarak, yüzde 62 oy oranıyla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.
AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan çok sayıda ilçede de seçimi kazandı. HDP'nin 2014 seçimlerinde yüzde 42 oy oranı ile kazandığı Tunceli'de ise TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı. HDP, kesin olmayan sonuçlara göre, 3'ü büyükşehir olmak üzere 7 il, 50 ilçe de belediye başkanlığını aldı. MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı.
YORUM YAZ