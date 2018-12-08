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HDP Hakkari ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Hakkari belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Hakkari belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Hakkari belediye başkan adayları kim? HDP Hakkari belediye başkan adayları 2019, Çukurca HDP ilçe belediye başkan aday HDP Şimdinli belediye başkan adayları, HDP Hakkari ve ilçe belediye başkan adayı belli oldu mu?

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:33
HDP Hakkari ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Hakkari belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Hakkari belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Hakkari belediye başkan adayları kim? HDP Hakkari belediye başkan adayları 2019, Çukurca HDP ilçe belediye başkan aday HDP Şimdinli belediye başkan adayları, HDP Hakkari ve ilçe belediye başkan adayı belli oldu mu? 

HDP 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim oldu. HDP Hakkari belediye başkan adayı ve Hakkari HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Hakkari belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 73

AK Parti % 20

MHP % 2

CHP % 1

Çukurca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 54

AK Parti % 28

MHP % 13

CHP % 3

Şemdinli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 49

AK Parti % 43

MHP % 3

CHP % 2

Yüksekova belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 86

AK Parti % 10

MHP % 1

CHP % 1

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. HDP Hakkari belediye başkan adayı 2019
  5. HDP Hakkari ilçe belediye başkan adayları
  6. HDP Hakkari belediye başkan adayları kim? HDP Hakkari belediye başkan adayları 2019
  7. Çukurca HDP ilçe belediye başkan aday HDP Şimdinli belediye başkan adayı

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