HDP, Gaziantep'te DSP adayı Doğan'ı destekleyecek

GAZİANTEP (AA) - HDP'nin, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyeceği bildirildi. HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi. Gaziantep'te, parti olarak tercihlerini DSP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan'dan yana kullanacaklarını dile getiren Kılıç, Nizip ilçesinde ise Bedirhan Bayındır'la seçime gireceklerini açıkladı.

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