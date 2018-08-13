Edip Berk kimdir? HDP eski Milletvekili Edip Berk gözaltına mı alındı?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski milletvekillerine son dakika gözaltısı geldi. Eski HDP Diyarbakır milletvekili Edip Berk ve eski HDP il yöneticisi Gülşen Özer, katıldıkları nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. Peki Edip Berk kimdir?

Bingöl'de, Nevruz kutlamaları sırasında yaptıkları konuşma nedeniyle haklarında soruşturma açılan HDP'nin Diyarbakır eski milletvekili Edip Berk ve Diyarbakır eski il eş başkanı Gülşen Özer, bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'da evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Berk ve Özer, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edip Berk Kimdir? İşte kendi ağzından Edip Berk biyografisi…

1965 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde doğdum. Üç yaşındayken Diyarbakır'a bağlı Mermer Bucağı Hızırpınar köyüne taşınmışız. Sonraları bana düş kurmayı, çocukluğunu özgürce yaşamayı ve doğayla ilişkileri öğrettiği için hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri dediğim süreci yaşadım, yani çocukluğum köyde geçti, ilkokulu Mermer Bucağı'nda okudum.

Ortaokul ve liseyi Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudum ve 1990 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Müfettiş olarak çalışmaya başladım. Yine aynı yıl "Ölü Bir Kadınla Söyleşi" adıyla ilk şiir kitabım "Yazıt Yayınları"nca yayınlandı. 2014 yılında emekli oldum ve yine 2014 yılında "Tilki Kitap Yayınevi" tarafından yirmi beş yıllık şiirlerimden örneklerin bulunduğu "Gizemli Tutanakları Ömrümün" adındaki şiir kitabım yayınlandı. 2015 yılındaki 7 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili seçildim.