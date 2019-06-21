HDP Eşbaşkanları Buldan ve Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada: "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratej

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