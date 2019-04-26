HDP eş genel başkanlarından belediyeye ziyaret
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek eşbaşkanların görevlerinde başarılar diledi.26 Nisan 2019 Cuma 19:12
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek eşbaşkanların görevlerinde başarılar diledi.
HDP Eş Genel Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirerek eşbaşkanların görevlerinde başarılar diledi. Eşbaşkanları, Buldan ve Temelli’yi vatandaşlarla birlikte çiçeklerle protokol kapısında karşıladı.
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