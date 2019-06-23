HDP Eş Genel Başkanı Temelli oyunu kullandı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı23 Haziran 2019 Pazar 12:09
İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokuluna geldi.
Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan Temelli, 1417 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Temelli, "Oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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