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HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı

19 Şubat 2019 Salı 13:12
HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma

VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temelli'nin HDP İl Başkanlığınca 19 Aralık 2018'de düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik kararı" vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta da izinsiz yürüyüş esnasında taşıdığı, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama", sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:12
  1. Sezai Temelli
  2. Soruşturma
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