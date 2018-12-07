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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin kabulü

Temelli:- "Türkiye'de emeklilerimizin çok büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

07 Aralık 2018 Cuma 14:55
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin kabulü

TBMM (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, emeklilerin büyük kısmının yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, "Elde ettikleri gelirler ise açlık sınırının altında." dedi.

Sezai Temelli, Emekliler Sendikası üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Temelli, Türkiye'de 12 milyona yakın emeklinin bulunduğunu, emekli sayısının ve sorunlarının her geçen gün arttığını savundu.

Türkiye'de emeklilerin büyük kısmının yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Temelli, "Elde ettikleri gelirler ise açlık sınırının altında. Türkiye, böyle bir vahim tablo ile karşı karşıya." dedi.

Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bir tartışmanın yaşandığını anımsatan Temelli, "Türkiye'de emeklilikte yaşa takılan çok genç bir nüfus var. Bu insanlar emeklilik hakları ortaya çıktığı halde bizim o zamanki mücadelemizde mezarda emeklilik adını verdiğimiz düzenleme nedeniyle yaşa takılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, sosyal politikalar anlamında en kötü karneye sahip ülkelerden biri olduğunu öne süren Temelli, "Sosyal haklar konusu zaten tümüyle göz ardı edilmiş, mesele sosyal yardımlara indirgenmiş. Bu sosyal yardımlarda adeta iktidarın kendi oy depolarını besleme aracına dönüştürülmüş." ifadesini kullandı.

Kabul, basına kapalı olarak devam etti.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:55
  1. emekliler
  2. emeklilikte yaşa takılanlar
  3. EMEKLİ-SEN
  4. Sezai Temelli

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