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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta gaf üstüne gaf yaptı

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geldiği Kars’ta AK Parti’ye yükleneyim derken gaf üstüne gaf yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:50
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta gaf üstüne gaf yaptı

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geldiği Kars’ta AK Parti’ye yükleneyim derken gaf üstüne gaf yaptı. Buldan’ı salondakiler uyararak zor durdurdu.



Kars’ta partililere seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti’ye saldırmak için kürsüye çıktı. Buldan, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ihraç edilen Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’ya AK Parti belediye başkanı diye yüklendi. Kars’ı bilmediği için gaf üstüne gaf yapan Buldan, salondakiler tarafından uyarıldı. Buldan’ın yaptığı gafı düzeltmek için zorlanması dikkatlerden kaçmadı.



HDP Eş Genel Başkanı Buldan, yaptığı konuşmasında, “Ancak bugün Kars’tayız. Kars’a kayyum atanmadı. Çünkü Kars Belediyesi HDP’nin değildi. Kars Belediyesi AK Parti’nin ve tekçi bir anlayışının, Kars halkına yıllardır nasıl bir yönetimle hizmet ettiğinin bir göstergesi olarak aslında yollara hep baktım. Yollar çamurdan, çukurdan ve çöpten geçilmiyor. Evet Kars Belediyesinin Kars halkına yapmış olduğu hizmete dün itibari ile bir kez daha gördük, bir kez daha tanık olduk. Buraya hiçbir şekilde hizmet getirmeyen, Kars halkını çöplüğün, sefaletin yoksulluğun, çamurun ve çukurun içerisine ve bu zihniyete, bu türlü yaşama mahkum eden AK Parti Belediyesine karşı 31 Mart’ta Türkü, Kürdü, Azerisi, Terekemesi ile burada yaşayan bütün haklarımızla birlikte iyi bir ders vereceğimizi herkes bilsin.” dedi.



AK Parti’ye çamur attıkça çamura saplanan Buldan, “Şuanda aldığımız bilgilere göre, tam 400 trilyon AK Parti Belediyesi borç bırakmış ve 1,5 trilyonu sadece hayvan yeminin masrafı olarak gösterilmiş. Bir 1,5 milyon daha AK Parti Belediyesinin çikolata ve kahve masrafı olarak gösterilmiş. Halkımız çukurlarda, çamurlarda, çöplerin içerisinde yürürken, AK Partili Belediye başkanı makamında çikolata ile kahve keyfi yapmış. Ve bu paraların nereye gittiği belli değil. Bu paraların Kars’a gelmediği çok açık, Kars’a gelmediği gibi nereye gittiğini de halkımız 31 Mart’ta oylarıyla birlikte hesap soracak.” diye konuştu.



“Hızını alamayan Buldan’ı salondakiler uyardı”


AK Parti’ye çamur atmak için kürsüye çıkan ve gaf üstüne gaf yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı belediyenin AK Parti’de olmadığını salonda bulunanlar uyararak frenledi. Ancak Buldan, bu seferde 1,5 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, partinin saygınlığına halel getirici davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle ihraç ettiği Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın bağımsız olarak görevine devam ettiğini unutarak MHP’ye yüklendi.



Bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan ve önüne bırakılan notu okuduktan sonra konuşmasına devam eden Buldan, “Belediye MHP’nin mi? Belediye MHP’nin gerçi bir farkları yok şuanda AK Parti-MHP ortak, küçük ortağı MHP olduğu için belediye şuan da AK Parti ve MHP’nin” diyerek konuşmasını toparlamaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:50
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