HDP'li Sezai Temelli'nin pasaportuna Atatürk Havalimanı'nda el konuldu
Belçika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:47
Seçim çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli'ye bildirdi.
HEMEN AVUKATLARI GELDİ
Bunun üzerine Sezai Temeli'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.
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