HDP sokakları karıştırmak için düğmeye bastı! Yalan üstüne yalan...

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, Türkiye’nin Münbiç harekatı ve yerel seçimler öncesi tehlikeli bir provokasyon için düğmeye bastı. Sosyal medyada, terör örgütünün yayın organlarında ve HDP’li vekiller tarafından yayılan yalan haberlerle etnik temelli sistematik bir tahrik harekatı başladı.

Sakarya yalanı

İlk yalan Sakarya Hendek’teki adli vaka üzerinden üretildi. PKK’nın yayın organları 16 Aralık’ta sokakta çıkan bir tartışmada öldürülen Kadir Sakçı ile ağır yaralanan oğlunun “Kürdüm” dediği için saldırıya uğradığını iddia etti. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan iddiayı daha ileriye taşıyarak öldürülen Kadir Sakçı’ın iki yıl önce öldürülen kardeşinin de “Kürt kökenli olduğu için öldürüldüğünü” öne sürdü. Sakarya Valiliği iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kadir Sakçı’nın ağabeyi Fahrettin Sakçı da haberlere tepki gösterdi.

"Türkler bizim kardeşimiz"

Kardeşi ve yeğenin sarhoş biri tarafından vurulduğunu olayın Kürtlük-Türklükle ilgisi olmadığını belirten Sakçı, Pervin Buldan’ı da yalanladı. Sakçı, “İki yıl önce vefat eden kardeşim başka bir şeyden dolayı öldürüldü. Kürt- Türk davasının bizimle alakası yok. Türkler bizim kardeşimiz. 30 yıldır ben buradayım. Hiç böyle bir şey görmedim. O adam kendince kahramanlık mı yapmaya çalışıyor? Anlamadık. Sarhoş bir adamın ifadesi. Ortamı alevlendiren bu. Milleti ayaklandırmaya çalışıyorlar. Taziye ziyaretinde evimiz doldu taştı. Gelen komşularımızın bir çoğu Türk. Ben nasıl derim ‘Türk- Kürt kavgası var’ diye” diye konuştu.

Görüntülere ulaşıldı

İkinci yalan ise Van’da üretildi. Terör örgütünün yayın organları Ahmet Aydemir adlı bir kişinin bankada ‘Burası Kürdistan” diye bağırdığı için gözaltına alındığını ve karakola götürülerek işkenceden geçirildiği öne sürdü. Bu iddia da yalan çıktı. Bankanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Aydemir’in sloganlar atarak bankadaki kadın görevliye durduk yere yumrukla saldırdığı görülüyor.

Aklı dengesi yerinde değil

Olay yerine gelen güvenlik güçlerine de direnen Aydemir, bir polis memurunu da kafa atarak yaralıyor, bir başka polisin silahını almaya çalıyor. Bu durum karşısında polis Aydemir’i güç kullanarak etkisiz hale getiriyor. Aydemir’in GBT sorgusunda kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen Aydemir, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

HDP’liler iş başında

Tamamen uydurma olan bu olaylarla ilgili paylaşımlarda bulunan HDP’li vekiller de provokasyona çanak tuttu. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu etnik gerilim mesajları verdi. Tahrik girişimleri bununla da kalmadı. Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusu için yaptığı hazırlıklar karşısında açıklamalar yapan terör örgütünün sözde elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Müslim">Salih Müslim de provokatif açıklamalarda bulundu. Suriye içerisinde Özgür Suriye Ordusu üyelerinin bir video kaydında ‘PKK’ adını kullanarak yaptığı açıklamalar da ‘Kürt’ diye çevrilerek sosyal medyada dolaşıma sokuldu. (Yeni Şafak)