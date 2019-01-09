TBMM (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Özel bankaların elindeki batık krediler devlet tarafından kurtarılacak." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin iyi olmadığını, bu zorlu süreçte gidilen seçimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç sevmediği bir denklemde ilerlediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son birkaç haftadır açıklanan destekleme açıklamalarını HDP olarak desteklediklerini ancak bu desteklemelerin seçim yatırımının ötesine gitmeyeceğini iddia eden Paylan, "Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdelerden çikolataları sermaye kesimleri, ambalajlarını ise toplumun çeşitli kesimleri paylaşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın, düzenli sosyal yardım alan vatandaşların elektrik faturalarına yönelik devlet desteğini önemsediklerini ifade eden Paylan, bunun yeterli olmadığını düşündüklerini dile getirdi.

Yapılan desteğin 2,5 milyon haneyi kapsayacağını, bunun kendilerine göre yetersiz olduğunu anlatan Paylan, şöyle konuştu:

"Bu yardımın yoksulluk sınırı altında yaşayan 10 milyon haneye yapılmasını istiyoruz. Diğer adım da çok önemli fakat beraberinde sakıncaları da bulunan bir adım. Kredi kartı borçlusu 20 milyon vatandaşımız var. Bu borcun toplam tutarı ise 103 milyar lira. Vatandaşımızın büyük çoğunluğu yalnızca asgari tutarı ödeyebiliyor. Bu borcun kapatılabilmesi önemli ama 103 milyar liranın 80 milyar lirasının özel bankalarda olduğunu görüyoruz. Özel bankalarda ciddi manada batık kredi var. Kredi kartı borcu aracılığıyla kamudan özel bankalara bir transfer yapılacak. Özel bankaların elindeki batık krediler devlet tarafından kurtarılacak. Kredi kartı faizleri düşürülmeden bu borç kapatılacak olursa hepimizin vergileri özel bankalara transfer edilmiş olur. Bu yapılandırmanın boyutunun bir an önce açıklanması lazım. Üst limit kaç lira olacak? Kaç vatandaş bundan yararlanacak? Özel bankalar burada elini taşın altına ne ölçüde koyacak. Bunların açıklanması lazım."

Paylan, Halk Bankasının 350 bin esnafa 22 milyar lira destek verecek olmasının da önemli bir adım olduğunu ancak bunun kaynağının açıklanmasının gerektiğini söyledi.

Garo Paylan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ruh Sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki söylemlerine ilişkin soru üzerine, TBMM'de 600 milletvekili bulunduğunu, hiçbirinin ruh sağlığının yerinde olmadığını düşündüğünü söyledi.