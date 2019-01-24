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HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkındaki dava

Diyarbakır merkezli 9 ildeki operasyonun ardından tutuklanan HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi

24 Ocak 2019 Perşembe 13:17
HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkındaki dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 9 ildeki operasyonun ardından tutuklanan HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Çamçi ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması dolayısıyla sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Çamçi, Kürtçe ve Türkçe yaptığı savunmasında isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, delillerin toplanması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, yurt dışı yasağı şartıyla Çamçi'nin tahliyesine karar verdi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, DTK basın, yayın, kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çamçi tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:17
  1. dava
  2. Diyarbakır
  3. HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi

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