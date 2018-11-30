HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

HDP’nin yerel seçim 2019 için belediye başkan adayları kim oldu sorusu sorulmaya başlandı. HDP’nin güçlü olduğu illerin başında gelen Diyarbakır belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayını Cumali Atilla oldu. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nimetullah Erdoğmuş olacağı söyleniyor.

Kışanak'ın yerine Cumali Atilla atandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 25 Ekim 2016'da gözaltına alınan ve 5 gün sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine kayyum ataması yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce Diyarbakır'da Vali yardımcılığı da yapan Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın kayyum olarak atanmıştı.

24 Haziran Diyarbakır seçim sonuçları

HDP % 65.5 oy oranıyla 9 milletvekili çıkardı.

AK Parti % 21.5 oyla 3 milletvekili Meclis’e gönderdi

Bağımsız adaylar % 4.2

İYİ Parti % 2.8

CHP % 2.5

HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?