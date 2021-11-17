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Okur Postası 'HDP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek İmamoğlu’nu destekleyecek'
Okur Postası

'HDP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek İmamoğlu’nu destekleyecek'

Gazetemiz okurlarından Ahmed Algan "HDP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek İmamoğlu’nu destekleyecek” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:30:00 -
'HDP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek İmamoğlu’nu destekleyecek'

Önümüzdeki seçimlerde “Millet ittifakı”nın başarılı olabilmesi ancak HDP’nin oyları ile olacağı aşikar.

Konuşmaktan aciz olan Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün konuşma metni ile peş peşe hükümete (Erdoğan’a) saldırıya geçmesi senaryonun bir parçasıdır düşüncesindeyim. Zira eline verilen bir metinde “Siyasi cinayet”ten bahsetmesi ve ne demek istediğini kendisi de bilmemesi tesadüf müdür.

Bu saldırılarla birbiriyle (Kılıçdaroğlu-Erdoğan) savaşan düşman ortamı oluşturulmaktadır.

Millet ittifakı HDP’nin oylarını almadan seçimlerde muvaffak olmaları mümkün olmadığını kendileri de biliyorlar. Aynı zamanda halkın açık bir şekilde HDP’nin oyuna talip olan bir ittifakı desteklemeyeceklerini de.

Bu ittifakın seçimlerde başarılı olmaları için senaryoları FETÖ ve yandaşları tarafından şu şekilde yazılmış olamaz mı?

Seçimlere kısa bir zaman kala Millet ittifakının Cumhurbaşkan adayı Kılıçdaroğlu (FETÖ tarafından) “Siyasi cinayete” kurban edilecek.

Bu siyasi cinayet maktul Kılıçdaroğlu ile “savaşan” Erdoğan’a mal edilecek.

Halk huzurunda mazlum pozisyonuna düşen bu Millet ittifakı İmamoğlu’nu Cumhurbaşkan adayı gösterecek.

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi HDP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek İmamoğlu’nu destekleyecek. HDP’ye ödün veren bu ittifak hem HDP’yi hem de Fetöcüleri istedikleri iktidara kavuşturarak vatanımızı kaosa sürüklemiş olacak. Rabbim bize bu kötü senaryonun gerçekleşmesini göstermesin inşaallah. Saygılarımla.

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