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HDP: Gurur duyuyoruz

PKK'nın siyasi ayağı HDP, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan vekillerine sahip çıktı. Terör partisinin Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, "HDP Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir." dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:05
HDP: Gurur duyuyoruz

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, Eren Bülbül'ü şehit eden terör örgütü PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılan HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları'nın da katıldığı açıklamada konuşan İl Başkanı Şerif Camcı, şöyle konuştu:

"HALKIMIZIN REALİTESİNE VE GEREKLERİNE UYGUN HAREKET EDİYORLAR"

"Bu halk, kendi taleplerinin onurlu mücadelesini yürütüyor. Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engelleyemediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı yaratmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar.

"GURUR DUYUYORUZ"

HDP Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir ve biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz."

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:05
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YORUM YAZ

  • HaticeHatice15 dk önce
    Bir an once yeni duzenleme yapilarak bu katillerin bu kafirlerin meclisten atilmasi gerekir bir suru az gelirli insanlarimizin yetimlerimizin hakkini yiyen bu haramzedeleri gormek istemiyoruz zaten aldiklari o maasi pkk ya yolluyorlar atamiyoruz diyorsaniz maas vermeyin kardesim ya bir kanunmu cikarirlar ne yaparlarsa yapsinlar bunlar meclisten atilsinlar kankasi kankardesleri kk ve evanesi ile cekip gitsinler hele o kk ya bu kadar tazminat odemeye mahkum ediyorlar adam hala hakaret ve iftiraya devam ediyor tabi kk ya iftira ve hakaret etmesi icin odeme yapiyorlar galiba ne dunya ama bu dunyanin obur dunyasida var demeyen bu kafirlerden her turlu kotuluk beklenir
  • HasanHasan13 dk önce
    Terörü öven ve meşru gösteren herkes için idam sorgusuz sualsiz.Ya insan olacaklar ya da yeryüzünden kaybolacaklar.
  • SalihSalih32 dk önce
    Reise sesleniyorum, Allah rizasi icin bu münafiklarin vekilligini düsürün zindana attin biz müslüman kürtler doguda serbest nefes alalim ve fitneden uzak kardesce yasayalim.Biji bratiya islame a Türk u Kurd. Yasasin Türk ve Kürt islam kardesligi.
  • Abidin Abidin 39 dk önce
    Zoruma gidiyor bu hainleri izlemek, zoruma gidiyor bu hainlere devletin maaş vermesi. Bunların ivedilikle derdest edilmeli
  • Erhak Erhak 26 dk önce
    CHP ve SEÇMENİ ASIL GURUR SİZİN.
  • cccccc2 dk önce
    Bu şerefsizlik CHPnin eseri. Usta gider kalır eseri Eşşek gider kalır semeri misali chpnin semeri bunlar.
  • Kemal Kemal 25 dk önce
    HDP ve milletvekillerine karşı tepkimi şu şekilde açıklamak istiyorum... "********"
  • Zulüm 1453'de bittiZulüm 1453'de bitti31 dk önce
    CHP'li olup size oy verenler de onlarla gurur duyuyor emin olun,yani gurur duyanınız bol anlayacağınız.
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