Aileler çocuklarını geri istiyor! HDP çareyi kaçmakta buldu
Diyarbakır'da oğullarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler oturma eylemi başlatınca örgütün siyasi ayağı olan HDP'nin Diyarbakır il başkanlığı kepengini indirdi.04 Eylül 2019 Çarşamba 08:37
Oğulları teröristlerce zor kullanılarak, dağa kaçırıldı bu ailelerin. Ellerinden bir şey gelmeyen aileler, çareyi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin İl Başkanlığı önünde oturmakta buldu.
Önce Çetinkaya Ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.
Aile sayısı yükseldi
Çetinkaya Ailesi'nin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını dile getiren Remziye Akkoyun da oturma eylemine katıldı. Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin oturma eylemi sürerken, Biçer Ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine eşlik etti.
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