HDP Bitlis belediye başkan adayları Bitlis HDP ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP belediye başkan adayları için aday aday başvuruları 5 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte 2019 yerel seçim HDP Bitlis belediye başkan adayları son dakika merak ediliyor. Bitlis HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? Bitlis HPD belediye başkan adayları kim oldu? HDP Ahlat belediye başkan adayı, HDP Güroymak belediye başkan adayı, HDP Tatvan belediye başkan adayı 2019 yerel seçim son durum.

HDP 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. HDP Adilcevaz belediye başkan adayı, Mutki HDP belediye başkan adayı, HDP Hizan belediye başkan adayı açıklandı mı? HDP Bitlis belediye başkan adayı ve Bitlis HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bitlis 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Hüseyin Olan % 43.9

AK Parti adayı Fehmi Alaydın % 40.6

HÜDA PAR adayı Cengiz Karakaya % 5.9

Adilcevaz belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

DP % 30

MHP % 15

BDP % 12

Ahlat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

BDP % 37

MHP % 20

Güroymak belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 55

AK Parti % 43

Hizan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

SP % 23

AK Parti % 21

Mutki belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 42

AK Parti % 38

SP % 9

Bağımsız % 7

Tatvan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

BDP % 36

SP % 1

Bitlis 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 44.60

HDP % 43.32

MHP % 3.96

İYİ Parti % 3.26

CHP % 2.27

SP % 1.12

AK Parti Bitlis Milletvekilleri

Cemal Taşar

Vahit Kiler

HDP Bitlis Milletvekili

Mahmut Celadet Gaydalı